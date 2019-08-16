вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку для вивозу сміття залучають додаткові екіпажі комунальників. ВІДЕО

У Луцьку для вивозу сміття залучають додаткові екіпажі комунальників. ВІДЕО
У Луцьку 12 машин спецтехніки вивозять сміття. Працівники КП "Луцькспецкомунтранс" другу добу працюють цілодобово.

Про це Суспільному розповів начальник відділу експлуатації підприємства Юрій Подлевський.

Каже, що на деяких вулицях сміттєві контейнери заповнені вже другий чи третій день.

Аби комунальники могли дістатися до сміттєвих баків та прибрати відходи, допомагає розчищати дороги спецтехніка, каже вантажник Леонід Захожий. Подекуди сміттєвих контейнерів й не видно через снігопад.

Робочий день у вантажника розпочався о восьмій ранку з вулиці Кравчука. Каже, у таку ситуацію зі снігопадом вантажники досі не потрапляли.

Щоб пришвидшити роботу, до основних працівників підприємства додали два додаткових екіпажі вантажників.

Розчищає дорогу для спецавтівки водій Павло Бардась. Чоловік розповідає: дорогу для проїзду спецавто чистили всю ніч, проте заїжджати в мікрорайони все одно складно. У спецмашину вантажать сміття з 55-ти контейнерів.

Непотріб вивозять на сміттєвий полігон у село Брище, де також допомагає спецтехніка. 11 лютого комунальникам вдалося прибрати сміття на проспекті Соборності, вулицях Кравчука та Воїнів-Інтернаціоналістів.

Лучани, котрі проживають на вулиці Кравчука, розповідають: давно не бачили поблизу будинків "гір" сміття. Люди кажуть: через те, що дороги не проїзні, доїхати до контейнерів зі сміттям дуже складно.

Наразі "Луцькспецкомунтранс" прочищає доїзди до сміттєвих площадок. Зі слів Юрія Подлевського, графіки у працівників поділені по вулицях та секторах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Волинь, сміття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В «Амстердамі» – 1 та 2-спальні квартири від 23 000$*
Сьогодні, 08:00
У Луцьку для вивозу сміття залучають додаткові екіпажі комунальників. ВІДЕО
Сьогодні, 07:34
Мінкульт вніс до «чорного списку» 2 російських акторів та колектив «Хор Турецького»
Сьогодні, 06:28
«Волинь» програла перший матч на міжнародному турнірі в Бресті
Сьогодні, 05:28
В Україні запрацював перший завод з переробки часнику
Сьогодні, 04:21
Схожі новини
У Луцьку запустять нову систему сортування сміття У Луцьку запустять нову систему сортування сміття
16 серпень, 2019, 10:40
Лучани невдовзі можуть захлинутися власним сміттям Лучани невдовзі можуть захлинутися власним сміттям
24 травень, 2019, 11:25
У Луцьку запустили сміттєсортувальну лінію. ФОТО У Луцьку запустили сміттєсортувальну лінію. ФОТО
19 жовтень, 2018, 16:55
Повідомили, коли у Луцьку «на повну» запрацює сміттєсортувальна лінія Повідомили, коли у Луцьку «на повну» запрацює сміттєсортувальна лінія
25 вересень, 2018, 14:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку визволили 2-річного малюка із зачиненої автівки. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
11 лютий, 09:27
 1
В «Амстердамі» – 1 та 2-спальні квартири від 23 000$*
Сьогодні, 08:00
 0
У Луцьку для вивозу сміття залучають додаткові екіпажі комунальників. ВІДЕО
Сьогодні, 07:34
 0
Мінкульт вніс до «чорного списку» 2 російських акторів та колектив «Хор Турецького»
Сьогодні, 06:28
 0
«Волинь» програла перший матч на міжнародному турнірі в Бресті
Сьогодні, 05:28
 0
Медіа
відео
1/8