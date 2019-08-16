У Луцьку для вивозу сміття залучають додаткові екіпажі комунальників. ВІДЕО





Про це



Каже, що на деяких вулицях сміттєві контейнери заповнені вже другий чи третій день.



Аби комунальники могли дістатися до сміттєвих баків та прибрати відходи, допомагає розчищати дороги спецтехніка, каже вантажник Леонід Захожий. Подекуди сміттєвих контейнерів й не видно через снігопад.



Робочий день у вантажника розпочався о восьмій ранку з вулиці Кравчука. Каже, у таку ситуацію зі снігопадом вантажники досі не потрапляли.



Щоб пришвидшити роботу, до основних працівників підприємства додали два додаткових екіпажі вантажників.



Розчищає дорогу для спецавтівки водій Павло Бардась. Чоловік розповідає: дорогу для проїзду спецавто чистили всю ніч, проте заїжджати в мікрорайони все одно складно. У спецмашину вантажать сміття з 55-ти контейнерів.



Непотріб вивозять на сміттєвий полігон у село Брище, де також допомагає спецтехніка. 11 лютого комунальникам вдалося прибрати сміття на проспекті Соборності, вулицях Кравчука та Воїнів-Інтернаціоналістів.



Лучани, котрі проживають на вулиці Кравчука, розповідають: давно не бачили поблизу будинків "гір" сміття. Люди кажуть: через те, що дороги не проїзні, доїхати до контейнерів зі сміттям дуже складно.



Наразі "Луцькспецкомунтранс" прочищає доїзди до сміттєвих площадок. Зі слів Юрія Подлевського, графіки у працівників поділені по вулицях та секторах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 12 машин спецтехніки вивозять сміття. Працівники КП "Луцькспецкомунтранс" другу добу працюють цілодобово.Про це Суспільному розповів начальник відділу експлуатації підприємства Юрій Подлевський.Каже, що на деяких вулицях сміттєві контейнери заповнені вже другий чи третій день.Аби комунальники могли дістатися до сміттєвих баків та прибрати відходи, допомагає розчищати дороги спецтехніка, каже вантажник Леонід Захожий. Подекуди сміттєвих контейнерів й не видно через снігопад.Робочий день у вантажника розпочався о восьмій ранку з вулиці Кравчука. Каже, у таку ситуацію зі снігопадом вантажники досі не потрапляли.Щоб пришвидшити роботу, до основних працівників підприємства додали два додаткових екіпажі вантажників.Розчищає дорогу для спецавтівки водій Павло Бардась. Чоловік розповідає: дорогу для проїзду спецавто чистили всю ніч, проте заїжджати в мікрорайони все одно складно. У спецмашину вантажать сміття з 55-ти контейнерів.Непотріб вивозять на сміттєвий полігон у село Брище, де також допомагає спецтехніка. 11 лютого комунальникам вдалося прибрати сміття на проспекті Соборності, вулицях Кравчука та Воїнів-Інтернаціоналістів.Лучани, котрі проживають на вулиці Кравчука, розповідають: давно не бачили поблизу будинків "гір" сміття. Люди кажуть: через те, що дороги не проїзні, доїхати до контейнерів зі сміттям дуже складно.Наразі "Луцькспецкомунтранс" прочищає доїзди до сміттєвих площадок. Зі слів Юрія Подлевського, графіки у працівників поділені по вулицях та секторах.

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