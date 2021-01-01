Китайський Новий рік: традиції, символіка та святкування





У 2021 році символ Нового року – Металевий Бик, він прийде на заміну Щуру – символу 2020 року. Суспільне зібрало головні факти про свято та як його відзначають у світі, - повідомляє



Свято не має точного дня відзначення, адже святкування Нового року починається під час першого повного місяця.



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У Китаї Новий рік відзначають 15 днів, починаючи з 12 лютого і закінчуючи Святом весняних ліхтарів 26 лютого. В'єтнамський фестиваль Тет триватиме до тижня, а Місячний Новий рік в Південній Кореї, відомий як Соллаль, триває три дні.



Зазвичай це найбільше свято року в Китаї, і для деяких людей це єдина можливість, коли вони отримують відпустки, щоб поїхати додому і побачити своїх близьких. Проте цього року очікується, що в Китаї багато приготувань і святкувань будуть проводитися віртуально, оскільки уряд попросив своїх громадян не їздити додому, щоб запобігти поширенню COVID-19.



У Китаї всі магазини закриті протягом перших п'яти днів Весняного фестивалю, а деякі не відкриваються до самого кінця святкування. Люди повинні заздалегідь запастися новорічним приладдям. Також перед Новим роком рекомендується погасити усі борги.



Які традиції святкування Китайського нового року



Під час святкування люди зосереджуються на сім'ї, влаштуванні бенкетів, подарунках, погашенні боргів і сподіваються на удачу в новому році. Крім прибирання будинку, за традицією його треба прикрасити червоними прапорами, творами мистецтв і квітами.



Пріоритетом при підготовці до свята є приготування їжі. На Новий рік люди готують страви, яки символізують, наприклад, багатство чи довголіття. Зокрема, на новорічному столі завжди є страви з в'яленого м'яса, солоної риби та інших пресервів.



Ще одна популярна традиція – поїдання пельменів. Їх китайська назва "цзяо цзи" схожа на давнє слово, що позначає нове, яке заміняє старе. Форма китайських пельменів нагадує шматочки золота, які використовувалися як гроші в стародавні часи. Тарілка, повна пельменів, виглядає як велика купа золота, що символізує багатство в прийдешньому році.



Початок Нового року зустрічають феєрверками та починають день вітань і благословень між сусідами. Чим більше буде феєрверків або петард – тим краще. Вважається, що гучні звуки феєрверків відлякують злих духів. Це продовжуватиметься протягом усього святкування.



Стародавні китайці в цей день записували та аналізували погоду, зірки та місяць, щоб передбачати долю року. Ця практика відома як "чжан суі".



Окрім цього у перший день року не радять мити голову. Китайський ієрогліф, що означає "волосся" – це той же перший символ в слові "процвітання". Це означає, що миття або відрізання волосся вважається змиванням вашого стану і різко знижує шанси на процвітання в майбутньому році.



Що значить символ року



12-річний китайський зодіакальний календар представлений 12 різними тваринами. Рік визначається не тільки його зодіакальною твариною. Також існує складний шістдесятирічний цикл – комбінація одного з 10 небесних стебел і одного з 12 земних гілок.



Наприклад, 12 лютого знаменує початок року згідно з шістдесятирічним циклом. "Синь" становити собою небесний стрижень для елемента "метал", а "чжоу" – символ земної гілки для бика, що робить його роком Металевого Бика.



Бик у китайській культурі – це працьовитий знак зодіаку. Зазвичай він означає рух, тому китайці сподіваються, що світ буде менш статичним, ніж торік, і знову почне рухатися в другій половині року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Місячний Новий рік, або як його ще називають – Китайський Новий рік, у світі починають відзначати 11 лютого. Це найважливіше та найпопулярніше свято в азійській культурі.У 2021 році символ Нового року – Металевий Бик, він прийде на заміну Щуру – символу 2020 року. Суспільне зібрало головні факти про свято та як його відзначають у світі, - повідомляє Суспільне Свято не має точного дня відзначення, адже святкування Нового року починається під час першого повного місяця.У Китаї Новий рік відзначають 15 днів, починаючи з 12 лютого і закінчуючи Святом весняних ліхтарів 26 лютого. В'єтнамський фестиваль Тет триватиме до тижня, а Місячний Новий рік в Південній Кореї, відомий як Соллаль, триває три дні.Зазвичай це найбільше свято року в Китаї, і для деяких людей це єдина можливість, коли вони отримують відпустки, щоб поїхати додому і побачити своїх близьких. Проте цього року очікується, що в Китаї багато приготувань і святкувань будуть проводитися віртуально, оскільки уряд попросив своїх громадян не їздити додому, щоб запобігти поширенню COVID-19.У Китаї всі магазини закриті протягом перших п'яти днів Весняного фестивалю, а деякі не відкриваються до самого кінця святкування. Люди повинні заздалегідь запастися новорічним приладдям. Також перед Новим роком рекомендується погасити усі борги.Під час святкування люди зосереджуються на сім'ї, влаштуванні бенкетів, подарунках, погашенні боргів і сподіваються на удачу в новому році. Крім прибирання будинку, за традицією його треба прикрасити червоними прапорами, творами мистецтв і квітами.Пріоритетом при підготовці до свята є приготування їжі. На Новий рік люди готують страви, яки символізують, наприклад, багатство чи довголіття. Зокрема, на новорічному столі завжди є страви з в'яленого м'яса, солоної риби та інших пресервів.Ще одна популярна традиція – поїдання пельменів. Їх китайська назва "цзяо цзи" схожа на давнє слово, що позначає нове, яке заміняє старе. Форма китайських пельменів нагадує шматочки золота, які використовувалися як гроші в стародавні часи. Тарілка, повна пельменів, виглядає як велика купа золота, що символізує багатство в прийдешньому році.Початок Нового року зустрічають феєрверками та починають день вітань і благословень між сусідами. Чим більше буде феєрверків або петард – тим краще. Вважається, що гучні звуки феєрверків відлякують злих духів. Це продовжуватиметься протягом усього святкування.Стародавні китайці в цей день записували та аналізували погоду, зірки та місяць, щоб передбачати долю року. Ця практика відома як "чжан суі".Окрім цього у перший день року не радять мити голову. Китайський ієрогліф, що означає "волосся" – це той же перший символ в слові "процвітання". Це означає, що миття або відрізання волосся вважається змиванням вашого стану і різко знижує шанси на процвітання в майбутньому році.12-річний китайський зодіакальний календар представлений 12 різними тваринами. Рік визначається не тільки його зодіакальною твариною. Також існує складний шістдесятирічний цикл – комбінація одного з 10 небесних стебел і одного з 12 земних гілок.Наприклад, 12 лютого знаменує початок року згідно з шістдесятирічним циклом. "Синь" становити собою небесний стрижень для елемента "метал", а "чжоу" – символ земної гілки для бика, що робить його роком Металевого Бика.Бик у китайській культурі – це працьовитий знак зодіаку. Зазвичай він означає рух, тому китайці сподіваються, що світ буде менш статичним, ніж торік, і знову почне рухатися в другій половині року.

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