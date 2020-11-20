Мінкульт вніс до «чорного списку» 2 російських акторів та колектив «Хор Турецького»
Сьогодні, 06:28
Міністерство культури та інформаційної політики включило сімох російських артистів до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.
Як повідомляють у Мінкульті, 9-11 лютого до списку потрапили учасники музичного колективу "Хор Турецького": Олексій Алєксандров, Павло Бердніков, Олег Бляхорчук, Костянтин Кабанов та Михайло Кузнєцов. Музиканти виступали та знімали музичні кліпи на території тимчасово окупованого Криму, - повідомляє Суспільне.
Також до переліку увійшли російські актори Євгенія Лапова та Роман Курцин, які грали у фільмі "Крим". Фільм був знятий у Криму з ініціативи Міністерства оборони РФ.
Наразі у списку налічується 171 діяч культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України. Включення до списку відбувається за поданням Служби безпеки України.
Як йдеться на сайті Мінкульту, Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, яка включена до цього переліку.
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Як повідомляють у Мінкульті, 9-11 лютого до списку потрапили учасники музичного колективу "Хор Турецького": Олексій Алєксандров, Павло Бердніков, Олег Бляхорчук, Костянтин Кабанов та Михайло Кузнєцов. Музиканти виступали та знімали музичні кліпи на території тимчасово окупованого Криму, - повідомляє Суспільне.
Також до переліку увійшли російські актори Євгенія Лапова та Роман Курцин, які грали у фільмі "Крим". Фільм був знятий у Криму з ініціативи Міністерства оборони РФ.
Наразі у списку налічується 171 діяч культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України. Включення до списку відбувається за поданням Служби безпеки України.
Як йдеться на сайті Мінкульту, Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, яка включена до цього переліку.
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