Європарламент закликав Україну закрити «Миротворець»





Про це йдеться в резолюції ЄП про виконання Україною Угоди про асоціацію, ухваленій 11 лютого, - повідомляє видання



“Закликаємо владу рішуче засудити та заборонити діяльність екстремістських груп, що стимулюють ненависть, та вебсайтів, таких як “Миротворець”, які провокують напруженість у суспільстві та зловживають персональними даними сотень людей, включаючи журналістів, політиків та членів меншин”, — йдеться в резолюції.



Нагадаємо, проєкт “Миротворець” був створений у 2014 році. На цьому сайті розміщується інформація про осіб, названих “ворогами України”, дії яких мають ознаки “злочинів проти національної безпеки України, світу, безпеки людини і міжнародного права”.



Ексобмудсмен України (2012-2018) Валерія Лутковська виступала за закриття сайту та припинення роботи Центру “Миротворець”, що опікується його діяльністю. Вона мотивувала свою вимогу тим, що сайт неправомірно використовує особисті дані громадян України. Однак СБУ заявляла, що не вбачає в його діяльності порушень законодавства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Європейський парламент закликав Україну заблокувати сайт "Миротворець", як такий, що стимулює ненависть.Про це йдеться в резолюції ЄП про виконання Україною Угоди про асоціацію, ухваленій 11 лютого, - повідомляє видання Букви “Закликаємо владу рішуче засудити та заборонити діяльність екстремістських груп, що стимулюють ненависть, та вебсайтів, таких як “Миротворець”, які провокують напруженість у суспільстві та зловживають персональними даними сотень людей, включаючи журналістів, політиків та членів меншин”, — йдеться в резолюції.Нагадаємо, проєкт “Миротворець” був створений у 2014 році. На цьому сайті розміщується інформація про осіб, названих “ворогами України”, дії яких мають ознаки “злочинів проти національної безпеки України, світу, безпеки людини і міжнародного права”.Ексобмудсмен України (2012-2018) Валерія Лутковська виступала за закриття сайту та припинення роботи Центру “Миротворець”, що опікується його діяльністю. Вона мотивувала свою вимогу тим, що сайт неправомірно використовує особисті дані громадян України. Однак СБУ заявляла, що не вбачає в його діяльності порушень законодавства.

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