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Хто в Україні перший вакцинується від коронавірусу

Хто в Україні перший вакцинується від коронавірусу
Перший укол вакцини від коронавируса отримає медичний працівник.

Постачальником вакцин швидше за все стане AstraZeneca, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив в ефірі програми "Право на владу", - про це повідомляє "Газета ua".

"Перший укол точно дістанеться медичному працівникові. Україна прийняла рішення почати кампанію імунопрофілактики з медичних працівників, щоб захистити тих людей, які з першого дня на передовій боротьби з коронавірусом. Я вважаю, що кожен з них сьогодні герой", - сказав Ляшко.

Також він уточнив, що прибуття вакцин очікується наступного тижня, проте яка з них першою надійде - поки невідомо. Цілком ймовірно, що це може бути препарат AstraZeneca, а не Pfizer.

"Тут прозвучало, що першою ми очікуємо вакцину Pfizer, але, можливо, першою буде вакцина AstraZeneca, закуплена за бюджетні кошти", - додав Ляшко.

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Теги: Україна, коронавірус, вакцинація
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