Хто в Україні перший вакцинується від коронавірусу
Сьогодні, 03:17
Перший укол вакцини від коронавируса отримає медичний працівник.
Постачальником вакцин швидше за все стане AstraZeneca, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив в ефірі програми "Право на владу", - про це повідомляє "Газета ua".
"Перший укол точно дістанеться медичному працівникові. Україна прийняла рішення почати кампанію імунопрофілактики з медичних працівників, щоб захистити тих людей, які з першого дня на передовій боротьби з коронавірусом. Я вважаю, що кожен з них сьогодні герой", - сказав Ляшко.
Також він уточнив, що прибуття вакцин очікується наступного тижня, проте яка з них першою надійде - поки невідомо. Цілком ймовірно, що це може бути препарат AstraZeneca, а не Pfizer.
"Тут прозвучало, що першою ми очікуємо вакцину Pfizer, але, можливо, першою буде вакцина AstraZeneca, закуплена за бюджетні кошти", - додав Ляшко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Постачальником вакцин швидше за все стане AstraZeneca, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив в ефірі програми "Право на владу", - про це повідомляє "Газета ua".
"Перший укол точно дістанеться медичному працівникові. Україна прийняла рішення почати кампанію імунопрофілактики з медичних працівників, щоб захистити тих людей, які з першого дня на передовій боротьби з коронавірусом. Я вважаю, що кожен з них сьогодні герой", - сказав Ляшко.
Також він уточнив, що прибуття вакцин очікується наступного тижня, проте яка з них першою надійде - поки невідомо. Цілком ймовірно, що це може бути препарат AstraZeneca, а не Pfizer.
"Тут прозвучало, що першою ми очікуємо вакцину Pfizer, але, можливо, першою буде вакцина AstraZeneca, закуплена за бюджетні кошти", - додав Ляшко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні запрацював перший завод з переробки часнику
Сьогодні, 04:21
Хто в Україні перший вакцинується від коронавірусу
Сьогодні, 03:17
Європарламент закликав Україну закрити «Миротворець»
Сьогодні, 01:13
Волинянка потребує коштів на боротьбу з рідкісною хворобою
Сьогодні, 00:15