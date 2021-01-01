В Україні запрацював перший завод з переробки часнику





Про це кореспонденту



«Ми підготували до запуску наш завод, зараз працюємо у тестовому режимі. Беремо часник з городу, з саду і з поля, очищуємо його від бруду і всяких домішок, калібруємо і дробимо головки. Потім очищуємо від луски, потім усе це миється, дезінфікується озоном без додавання хімічних речовин. Очищені зубчики підсушуються і вакуумуються і відправляються на охолодження. Це вже сировина, готова для використання у будь-якому вигляді. Частину продукції ми переробляємо на пасту і пюре. Туди додається сіль, або інші компоненти, які потрібні виробнику, наприклад, м’ясо-ковбасному або хлібопекарському виробництву, а також виробникам соусів, кетчупів тощо», - повідомив Гудзовський.



За його словами, планова потужність заводу – переробка 2 тис. тонн часнику на рік. Коли підприємство вийде на прогнозовані обсяги виробництва, залежатиме від того, наскільки вітчизняні переробники будуть зацікавлені в українському часнику.



«Ми зараз дуже пропагуємо свою продукцію серед переробних підприємств, але дуже важко цей процес іде, тому що склалися певні традиції, які залежать, напевне, і від державної політики. Тому що дуже велике засилля китайського часнику. Він набагато дешевший і має потужну рекламну підтримку в нашій країні. Нашим виробникам та імпортерам набагато вигідніше працювати із закордонною сировиною. Державним органам теж дуже цікаво мати справу з такою сировиною, тому що дуже велика частина цієї продукції – контрабанда, а, значить, це кеш», - вважає Гудзовський.



Для забезпечення свого виробництва сировиною підприємство вирощуватиме насіннєвий матеріал і постачатиме його селянським господарствам.



«Як підприємство з великими традиціями власного виробництва, будемо виробляти насіннєвий матеріал. Власне, ми вже його виготовляємо і частково реалізуємо навколишнім селянським господарствам і тим, хто хоче долучитися до цієї справи. А потім забираємо у них урожай. Намагаємося налагодити наш власний агроконтроль за вирощуванням сировини, тому що наша готова продукція буде потрапляти до підприємств, які дуже слідкують за безпекою харчових продуктів. Тому ми дуже прискіпливо ставимося до якості сировини», - додав Гудзовський.



Він розповів, що завод з комплексної переробки часнику має і соціальну орієнтованість.



«Ми понад шість років займалися просто вирощуванням часнику і спостерегли кілька особливостей цього бізнесу. В даний момент робити бізнес на нашому українському часнику дуже-дуже важко. Це хоча й перспективний продукт, але кинутий напризволяще. В Україні вирощується близько 200 тис. тонн часнику. Із нього реально споживається населенням близько 40 тис. тонн. Це разом і те, що споживає населення із власних присадибних ділянок, і український часник, який використовують переробні підприємства. Все інше просто «вилітає в повітря». Всі кошти і ресурси, які селяни вкладають у цей власний міні-бізнес, вони мало того, що не окупаються, а ще й приносять збитки. Можна порахувати: 150 тис. тонн, які потрапляють на смітник, помножити на 30 гривень. Отримуємо колосальну суму, яку втрачає наше село. Це, наприклад, ті субсидії, які пенсіонери отримують з бюджету, а могли ці кошти заробляти самі. Чи, скажімо, самозайняті люди», - додав керівник проєкту.



Він зазначив, що наразі в країні залишилася лише незначна кількість консервних заводів із тих, які працювали раніше. Вони неспроможні «поглинути» ті обсяги часнику, які вирощуються Україні. Тому налагодження комплексної переробки часнику – це спроба запровадити повний цикл виробництва, від його вирощування до «прив’язки» до кінцевого споживача, і зробити його привабливим для вітчизняної переробної промисловості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Вінниччині у місті Липовець в тестовому режимі запрацював перший в Україні завод із комплексної переробки часнику.Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник голови фермерського господарства «АГРО-МАЙСТЕР», керівник виробничого проєкту Василь Гудзовський.«Ми підготували до запуску наш завод, зараз працюємо у тестовому режимі. Беремо часник з городу, з саду і з поля, очищуємо його від бруду і всяких домішок, калібруємо і дробимо головки. Потім очищуємо від луски, потім усе це миється, дезінфікується озоном без додавання хімічних речовин. Очищені зубчики підсушуються і вакуумуються і відправляються на охолодження. Це вже сировина, готова для використання у будь-якому вигляді. Частину продукції ми переробляємо на пасту і пюре. Туди додається сіль, або інші компоненти, які потрібні виробнику, наприклад, м’ясо-ковбасному або хлібопекарському виробництву, а також виробникам соусів, кетчупів тощо», - повідомив Гудзовський.За його словами, планова потужність заводу – переробка 2 тис. тонн часнику на рік. Коли підприємство вийде на прогнозовані обсяги виробництва, залежатиме від того, наскільки вітчизняні переробники будуть зацікавлені в українському часнику.«Ми зараз дуже пропагуємо свою продукцію серед переробних підприємств, але дуже важко цей процес іде, тому що склалися певні традиції, які залежать, напевне, і від державної політики. Тому що дуже велике засилля китайського часнику. Він набагато дешевший і має потужну рекламну підтримку в нашій країні. Нашим виробникам та імпортерам набагато вигідніше працювати із закордонною сировиною. Державним органам теж дуже цікаво мати справу з такою сировиною, тому що дуже велика частина цієї продукції – контрабанда, а, значить, це кеш», - вважає Гудзовський.Для забезпечення свого виробництва сировиною підприємство вирощуватиме насіннєвий матеріал і постачатиме його селянським господарствам.«Як підприємство з великими традиціями власного виробництва, будемо виробляти насіннєвий матеріал. Власне, ми вже його виготовляємо і частково реалізуємо навколишнім селянським господарствам і тим, хто хоче долучитися до цієї справи. А потім забираємо у них урожай. Намагаємося налагодити наш власний агроконтроль за вирощуванням сировини, тому що наша готова продукція буде потрапляти до підприємств, які дуже слідкують за безпекою харчових продуктів. Тому ми дуже прискіпливо ставимося до якості сировини», - додав Гудзовський.Він розповів, що завод з комплексної переробки часнику має і соціальну орієнтованість.«Ми понад шість років займалися просто вирощуванням часнику і спостерегли кілька особливостей цього бізнесу. В даний момент робити бізнес на нашому українському часнику дуже-дуже важко. Це хоча й перспективний продукт, але кинутий напризволяще. В Україні вирощується близько 200 тис. тонн часнику. Із нього реально споживається населенням близько 40 тис. тонн. Це разом і те, що споживає населення із власних присадибних ділянок, і український часник, який використовують переробні підприємства. Все інше просто «вилітає в повітря». Всі кошти і ресурси, які селяни вкладають у цей власний міні-бізнес, вони мало того, що не окупаються, а ще й приносять збитки. Можна порахувати: 150 тис. тонн, які потрапляють на смітник, помножити на 30 гривень. Отримуємо колосальну суму, яку втрачає наше село. Це, наприклад, ті субсидії, які пенсіонери отримують з бюджету, а могли ці кошти заробляти самі. Чи, скажімо, самозайняті люди», - додав керівник проєкту.Він зазначив, що наразі в країні залишилася лише незначна кількість консервних заводів із тих, які працювали раніше. Вони неспроможні «поглинути» ті обсяги часнику, які вирощуються Україні. Тому налагодження комплексної переробки часнику – це спроба запровадити повний цикл виробництва, від його вирощування до «прив’язки» до кінцевого споживача, і зробити його привабливим для вітчизняної переробної промисловості.

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