Повідомили кількість хворих на коронавірус в Україні, виявлених за останню добу
Сьогодні, 08:57
4 773 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 12 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 326 дітей та 212 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Фейсбуці.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 000 осіб;
летальних випадків – 116;
одужало – 7 211 осіб;
здійснили тестувань за добу – 40 899 (зокрема методом ПЛР – 25 835, методом ІФА – 15 064).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 262 867 осіб;
одужало – 1 106 155 осіб;
летальних випадків – 24 174;
провели ПЛР-тестувань – 6 500 150.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (592), Львівській (373), м. Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 348 випадків;
Вінницька область – 307 випадків;
Волинська область – 117 випадків;
Дніпропетровська область – 297 випадків;
Донецька область – 147 випадків;
Житомирська область – 185 випадків;
Закарпатська область – 314 випадків;
Запорізька область – 153 випадки;
Івано-Франківська область – 592 випадки;
Київська область – 246 випадків;
Кіровоградська область – 12 випадків;
Луганська область – 52 випадки;
Львівська область – 373 випадки;
Миколаївська область – 150 випадків;
Одеська область – 143 випадки;
Полтавська область – 91 випадок;
Рівненська область – 130 випадків;
Сумська область – 103 випадки;
Тернопільська область – 168 випадків;
Харківська область – 189 випадків;
Херсонська область – 48 випадків;
Хмельницька область – 145 випадків;
Черкаська область – 122 випадки;
Чернівецька область – 243 випадки;
Чернігівська область – 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Фейсбуці.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 000 осіб;
летальних випадків – 116;
одужало – 7 211 осіб;
здійснили тестувань за добу – 40 899 (зокрема методом ПЛР – 25 835, методом ІФА – 15 064).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 262 867 осіб;
одужало – 1 106 155 осіб;
летальних випадків – 24 174;
провели ПЛР-тестувань – 6 500 150.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (592), Львівській (373), м. Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 348 випадків;
Вінницька область – 307 випадків;
Волинська область – 117 випадків;
Дніпропетровська область – 297 випадків;
Донецька область – 147 випадків;
Житомирська область – 185 випадків;
Закарпатська область – 314 випадків;
Запорізька область – 153 випадки;
Івано-Франківська область – 592 випадки;
Київська область – 246 випадків;
Кіровоградська область – 12 випадків;
Луганська область – 52 випадки;
Львівська область – 373 випадки;
Миколаївська область – 150 випадків;
Одеська область – 143 випадки;
Полтавська область – 91 випадок;
Рівненська область – 130 випадків;
Сумська область – 103 випадки;
Тернопільська область – 168 випадків;
Харківська область – 189 випадків;
Херсонська область – 48 випадків;
Хмельницька область – 145 випадків;
Черкаська область – 122 випадки;
Чернівецька область – 243 випадки;
Чернігівська область – 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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