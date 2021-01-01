Повідомили кількість хворих на коронавірус в Україні, виявлених за останню добу





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Фейсбуці.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 2 000 осіб;

летальних випадків – 116;

одужало – 7 211 осіб;

здійснили тестувань за добу – 40 899 (зокрема методом ПЛР – 25 835, методом ІФА – 15 064).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 262 867 осіб;

одужало – 1 106 155 осіб;

летальних випадків – 24 174;

провели ПЛР-тестувань – 6 500 150.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (592), Львівській (373), м. Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 348 випадків;

Вінницька область – 307 випадків;

Волинська область – 117 випадків;

Дніпропетровська область – 297 випадків;

Донецька область – 147 випадків;

Житомирська область – 185 випадків;

Закарпатська область – 314 випадків;

Запорізька область – 153 випадки;

Івано-Франківська область – 592 випадки;

Київська область – 246 випадків;

Кіровоградська область – 12 випадків;

Луганська область – 52 випадки;

Львівська область – 373 випадки;

Миколаївська область – 150 випадків;

Одеська область – 143 випадки;

Полтавська область – 91 випадок;

Рівненська область – 130 випадків;

Сумська область – 103 випадки;

Тернопільська область – 168 випадків;

Харківська область – 189 випадків;

Херсонська область – 48 випадків;

Хмельницька область – 145 випадків;

Черкаська область – 122 випадки;

Чернівецька область – 243 випадки;

Чернігівська область – 98 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 773 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 12 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 326 дітей та 212 медпрацівників.Про це повідомив міністр охорони здоров'яу своєму Фейсбуці.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 000 осіб;летальних випадків – 116;одужало – 7 211 осіб;здійснили тестувань за добу – 40 899 (зокрема методом ПЛР – 25 835, методом ІФА – 15 064).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 262 867 осіб;одужало – 1 106 155 осіб;летальних випадків – 24 174;провели ПЛР-тестувань – 6 500 150.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (592), Львівській (373), м. Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 348 випадків;Вінницька область – 307 випадків;Волинська область – 117 випадків;Дніпропетровська область – 297 випадків;Донецька область – 147 випадків;Житомирська область – 185 випадків;Закарпатська область – 314 випадків;Запорізька область – 153 випадки;Івано-Франківська область – 592 випадки;Київська область – 246 випадків;Кіровоградська область – 12 випадків;Луганська область – 52 випадки;Львівська область – 373 випадки;Миколаївська область – 150 випадків;Одеська область – 143 випадки;Полтавська область – 91 випадок;Рівненська область – 130 випадків;Сумська область – 103 випадки;Тернопільська область – 168 випадків;Харківська область – 189 випадків;Херсонська область – 48 випадків;Хмельницька область – 145 випадків;Черкаська область – 122 випадки;Чернівецька область – 243 випадки;Чернігівська область – 98 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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