Автомобіль, що віз кисень для пологового, бензовоз і вантажівка зі 170 свиньми: на Волині у заметах продовжує застрягати транспорт. ФОТО

Учора, 11 лютого, працівники підрозділів Управління ДСНС України у Волинській області здійснили 46 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт на автошляхах. Зі снігових заметів вивільнили 58 автомобілів, з них 10 легкових, 40 вантажних, 2 тролейбуси, 3 рейсові автобуси та 3 карети швидкої допомоги. У результаті аварійно-рятувальних робіт надали допомогу 83 водіям та пасажирам транспортних засобів, з яких двоє дітей.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.Зокрема, на вулиці Гулака-Артемовського працівники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини відбуксирували вантажний автомобіль, що транспортував резервуар з киснем для пологового будинку й опинився у сніговому заметі.У місті Рожище на вулиці Чайковського рятувальники відбуксирували бензовоз, що перевозив 24 тонни пального.Працівники 3-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище витягнули зі снігового замету біля села Тростянка Рожищенського району легкову автівку, в якій перебував дорослий та двоє дітей, а також мікроавтобус біля села Пожарки.У місті Нововолинську рятувальники 5-ї ДПРЧ на проспекті Дружби відбуксирували карету швидкої допомоги з хворим на борту.Рятувальники 22-го Державного пожежно-рятувального поста міста Берестечко відбуксирували карету швидкої допомоги, яка їхала на виклик до породіллі в село Гумнище Горохівського району.В обласному центрі рятувальники Аварійно-рятувального загону та 1-ї ДПРЧ м. Луцька відбуксирували із складних ділянок дороги вантажні автомобілі на вулицях Дубнівській, Львівській, Ковельській, у селах Княгининок, Липини Луцької ОТГ.У місті Рожище рятувальники 3-ї ДПРЧ відбуксирували декілька вантажівок (цистерну з пальним, порожній лісовоз та вантажівку, що перевозила 170 свиней).До ліквідації наслідків несприятливих погодних умов залучено 46 одиниць техніки ДСНС, працювали 148 рятувальників.