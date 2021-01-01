Автомобіль, що віз кисень для пологового, бензовоз і вантажівка зі 170 свиньми: на Волині у заметах продовжує застрягати транспорт. ФОТО
Сьогодні, 09:11
Учора, 11 лютого, працівники підрозділів Управління ДСНС України у Волинській області здійснили 46 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт на автошляхах. Зі снігових заметів вивільнили 58 автомобілів, з них 10 легкових, 40 вантажних, 2 тролейбуси, 3 рейсові автобуси та 3 карети швидкої допомоги. У результаті аварійно-рятувальних робіт надали допомогу 83 водіям та пасажирам транспортних засобів, з яких двоє дітей.
Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.
Зокрема, на вулиці Гулака-Артемовського працівники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини відбуксирували вантажний автомобіль, що транспортував резервуар з киснем для пологового будинку й опинився у сніговому заметі.
У місті Рожище на вулиці Чайковського рятувальники відбуксирували бензовоз, що перевозив 24 тонни пального.
Працівники 3-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище витягнули зі снігового замету біля села Тростянка Рожищенського району легкову автівку, в якій перебував дорослий та двоє дітей, а також мікроавтобус біля села Пожарки.
У місті Нововолинську рятувальники 5-ї ДПРЧ на проспекті Дружби відбуксирували карету швидкої допомоги з хворим на борту.
Рятувальники 22-го Державного пожежно-рятувального поста міста Берестечко відбуксирували карету швидкої допомоги, яка їхала на виклик до породіллі в село Гумнище Горохівського району.
В обласному центрі рятувальники Аварійно-рятувального загону та 1-ї ДПРЧ м. Луцька відбуксирували із складних ділянок дороги вантажні автомобілі на вулицях Дубнівській, Львівській, Ковельській, у селах Княгининок, Липини Луцької ОТГ.
У місті Рожище рятувальники 3-ї ДПРЧ відбуксирували декілька вантажівок (цистерну з пальним, порожній лісовоз та вантажівку, що перевозила 170 свиней).
До ліквідації наслідків несприятливих погодних умов залучено 46 одиниць техніки ДСНС, працювали 148 рятувальників.
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Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.
Зокрема, на вулиці Гулака-Артемовського працівники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини відбуксирували вантажний автомобіль, що транспортував резервуар з киснем для пологового будинку й опинився у сніговому заметі.
У місті Рожище на вулиці Чайковського рятувальники відбуксирували бензовоз, що перевозив 24 тонни пального.
Працівники 3-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище витягнули зі снігового замету біля села Тростянка Рожищенського району легкову автівку, в якій перебував дорослий та двоє дітей, а також мікроавтобус біля села Пожарки.
У місті Нововолинську рятувальники 5-ї ДПРЧ на проспекті Дружби відбуксирували карету швидкої допомоги з хворим на борту.
Рятувальники 22-го Державного пожежно-рятувального поста міста Берестечко відбуксирували карету швидкої допомоги, яка їхала на виклик до породіллі в село Гумнище Горохівського району.
В обласному центрі рятувальники Аварійно-рятувального загону та 1-ї ДПРЧ м. Луцька відбуксирували із складних ділянок дороги вантажні автомобілі на вулицях Дубнівській, Львівській, Ковельській, у селах Княгининок, Липини Луцької ОТГ.
У місті Рожище рятувальники 3-ї ДПРЧ відбуксирували декілька вантажівок (цистерну з пальним, порожній лісовоз та вантажівку, що перевозила 170 свиней).
До ліквідації наслідків несприятливих погодних умов залучено 46 одиниць техніки ДСНС, працювали 148 рятувальників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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