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Долар в Україні знову пішов вгору

Долар в Україні знову пішов вгору
Курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 33,81 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 12 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,84 грн/дол., тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником, пише УНІАН.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 33,81 грн/євро, тобто гривня ослабла на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на сьогодні, 11 лютого, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2776,65 (10 лютого - 2764,26)

100 EUR - 3366,55 (10 лютого - 3344,06)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,79/27,80 грн/дол., до євро - на рівні 33,72/33,73 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на четвер, 11 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,77 грн / дол., тобто гривня ослабла на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.


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Теги: курс, долар, Україна
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Коментарі 1
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