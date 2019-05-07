На Волині зловмисник обікрав навчальний заклад





Про це



Повідомлення про крадіжку до поліції надійшло у понеділок, 8 лютого, від керівництва закладу. Зловмисник проник до господарського приміщення установи та викрав майна на понад 4 тисячі гривень.



На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група поліції. У результаті огляду правоохоронці вилучили низку речових доказів. За фактом крадіжки з проникненням слідчі розпочали кримінальне провадження.



Під час досудового розслідування оперативники встановили, що до крадіжки причетний раніше судимий 44-річний житель Нововолинська. Частину викрадених речей вилучили.



Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.

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