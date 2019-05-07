вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині зловмисник обікрав навчальний заклад

На Волині зловмисник обікрав навчальний заклад
У Нововолинську зловмисник обікрав заклад освіти на понад 4 тисячі гривень.

Про це інформує поліція Волинської області.

Повідомлення про крадіжку до поліції надійшло у понеділок, 8 лютого, від керівництва закладу. Зловмисник проник до господарського приміщення установи та викрав майна на понад 4 тисячі гривень.

На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група поліції. У результаті огляду правоохоронці вилучили низку речових доказів. За фактом крадіжки з проникненням слідчі розпочали кримінальне провадження.

Під час досудового розслідування оперативники встановили, що до крадіжки причетний раніше судимий 44-річний житель Нововолинська. Частину викрадених речей вилучили.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, поліція, Волинь, крадіжка, навчальний заклад
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, чи вакцинуватимуть тих, хто вже перехворів на COVID-19
Сьогодні, 10:00
Де та за скільки можна влаштувати романтичну вечерю в Луцьку
Сьогодні, 09:40
На Волині зловмисник обікрав навчальний заклад
Сьогодні, 09:25
Долар в Україні знову пішов вгору
Сьогодні, 09:21
Автомобіль, що віз кисень для пологового, бензовоз і вантажівка зі 170 свиньми: на Волині у заметах продовжує застрягати транспорт. ФОТО
Сьогодні, 09:11
Схожі новини
На Волині чоловік обікрав магазин та намагався втекти, стрибнувши з даху. ФОТО На Волині чоловік обікрав магазин та намагався втекти, стрибнувши з даху. ФОТО
07 травень, 2019, 11:41
У волинянина вилучили ймовірно крадені речі. ФОТО У волинянина вилучили ймовірно крадені речі. ФОТО
10 жовтень, 2018, 15:16
Волинський поліцейський розповів, чому застосував зброю під час кривавої різанини Волинський поліцейський розповів, чому застосував зброю під час кривавої різанини
09 лютий, 13:00
Злодієм, що обікрав квартири лучан на майже 100 тисяч, виявився «гастролер» з Одещини Злодієм, що обікрав квартири лучан на майже 100 тисяч, виявився «гастролер» з Одещини
25 грудень, 2020, 11:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку визволили 2-річного малюка із зачиненої автівки. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
11 лютий, 09:27
 1
Через перемети на Волині медик їхав на виклик пожежним автомобілем, а потім хвору везли ним до «швидкої»
Сьогодні, 10:17
 0
Повідомили, чи вакцинуватимуть тих, хто вже перехворів на COVID-19
Сьогодні, 10:00
 0
Де та за скільки можна влаштувати романтичну вечерю в Луцьку
Сьогодні, 09:40
 0
На Волині зловмисник обікрав навчальний заклад
Сьогодні, 09:25
 0
Медіа
відео
1/8