На Волині зловмисник обікрав навчальний заклад
Сьогодні, 09:25
У Нововолинську зловмисник обікрав заклад освіти на понад 4 тисячі гривень.
Про це інформує поліція Волинської області.
Повідомлення про крадіжку до поліції надійшло у понеділок, 8 лютого, від керівництва закладу. Зловмисник проник до господарського приміщення установи та викрав майна на понад 4 тисячі гривень.
На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група поліції. У результаті огляду правоохоронці вилучили низку речових доказів. За фактом крадіжки з проникненням слідчі розпочали кримінальне провадження.
Під час досудового розслідування оперативники встановили, що до крадіжки причетний раніше судимий 44-річний житель Нововолинська. Частину викрадених речей вилучили.
Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.
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Про це інформує поліція Волинської області.
Повідомлення про крадіжку до поліції надійшло у понеділок, 8 лютого, від керівництва закладу. Зловмисник проник до господарського приміщення установи та викрав майна на понад 4 тисячі гривень.
На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група поліції. У результаті огляду правоохоронці вилучили низку речових доказів. За фактом крадіжки з проникненням слідчі розпочали кримінальне провадження.
Під час досудового розслідування оперативники встановили, що до крадіжки причетний раніше судимий 44-річний житель Нововолинська. Частину викрадених речей вилучили.
Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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