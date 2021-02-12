Повідомили, чи вакцинуватимуть тих, хто вже перехворів на COVID-19

Віктор Ляшко запевнив, що робитимуть щеплення від коронавірусу тим, хто вже перехворів. Водночас, таким особам запропонують на півроку відтермінувати вакцинацію.



Про це розповів Віктор Ляшко в ефірі програми «Право на владу»,



«У МОЗ оперативний штаб з вакцинокерованих інфекцій під головуванням міністра перезатвердив рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, як і кого вакцинувати проти COVID-19.



Перше, людині, яка перехворіла на COVID-19, може бути рекомендовано пересунути щеплення на 6 місяців, але якщо у неї є бажання, і вона потрапила у пріоритетні групи, перенесена хвороба не є протипоказом до вакцинації», – зауважив головний санітарний лікар.



Ляшко вкотре наголосив, що вакцинація буде безоплатна та добровільна. Водночас, робити щеплення не будуть вагітним жінками, оскільки мало даних про те, як вони переносять введення препарату.



Він також зазначив, що тестування перед вакцинацією робити не будуть.

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