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Через перемети на Волині медик їхав на виклик пожежним автомобілем, а потім хвору везли ним до «швидкої»

Через перемети на Волині медик їхав на виклик пожежним автомобілем, а потім хвору везли ним до «швидкої»
12 лютого о 07:27 до служби 101 Волині надійшло повідомлення про те, що автомобіль швидкої допомоги, що прямував за викликом у село Квасів Горохівського району до жінки літнього віку, опинився на бездоріжжі - близько півтора кілометри автошляху були переметені снігом. Допомогли рятувальники.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.

На допомогу медикам працівники 9-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохова Управління ДСНС у Волинській області виїхали на техніці підвищеної прохідності. Фельдшер медичної служби пересів у пожежний автомобіль й рятувальники доправили його до місця виклику.

З’ясувалося, що літня жінка, до якої прямували медики, потребує негайної госпіталізації у зв’язку із підозрою на інфаркт. Бійці ДСНС перенесли хвору до кабіни пожежного автомобіля й доправили разом із фельдшером до карети екстреної медичної допомоги. Відтак хвору доправили до лікарні у місті Горохові.

Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучили рятувальний автомобіль, працювали троє рятувальників.

Через перемети на Волині медик їхав на виклик пожежним автомобілем, а потім хвору везли ним до «швидкої»
Через перемети на Волині медик їхав на виклик пожежним автомобілем, а потім хвору везли ним до «швидкої»
Через перемети на Волині медик їхав на виклик пожежним автомобілем, а потім хвору везли ним до «швидкої»





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Теги: Квасів, швидка, негода, інфаркт
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