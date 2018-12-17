Через перемети на Волині медик їхав на виклик пожежним автомобілем, а потім хвору везли ним до «швидкої»

12 лютого о 07:27 до служби 101 Волині надійшло повідомлення про те, що автомобіль швидкої допомоги, що прямував за викликом у село Квасів Горохівського району до жінки літнього віку, опинився на бездоріжжі - близько півтора кілометри автошляху були переметені снігом. Допомогли рятувальники.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.На допомогу медикам працівники 9-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохова Управління ДСНС у Волинській області виїхали на техніці підвищеної прохідності. Фельдшер медичної служби пересів у пожежний автомобіль й рятувальники доправили його до місця виклику.З’ясувалося, що літня жінка, до якої прямували медики, потребує негайної госпіталізації у зв’язку із підозрою на інфаркт. Бійці ДСНС перенесли хвору до кабіни пожежного автомобіля й доправили разом із фельдшером до карети екстреної медичної допомоги. Відтак хвору доправили до лікарні у місті Горохові.Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучили рятувальний автомобіль, працювали троє рятувальників.