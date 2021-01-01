Де на Волині за добу виявили найбільше інфікованих на коронавірус
Сьогодні, 10:55
За минулу добу на Волині зареєстрували 117 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Із цієї кількості випадків у містах і районах області виявили:
м. Луцьк – 42,
Луцький район – 5,
Горохівський район – 4,
Ківерцівський район – 27,
Рожищенський район – 6,
м. Нововолинськ – 7,
Іваничівський район – 2,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 4,
Любомльський район – 3,
Старовижівський район – 1,
Ратнівський район – 2,
Камінь-Каширський район – 8,
Любешівський район – 3,
Маневицький район – 1.
Усього станом на 12 лютого в області зареєстрували 37 912 випадків.
Одужало – 35 316 осіб (за останню добу – 69).
Летальні випадки – 600. За останню добу, на щастя, смертей від коронавірусу на Волині не було.
Методом ПЛР всього обстежили 150 819 осіб, за минулу добу - 610 осіб.
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Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Із цієї кількості випадків у містах і районах області виявили:
м. Луцьк – 42,
Луцький район – 5,
Горохівський район – 4,
Ківерцівський район – 27,
Рожищенський район – 6,
м. Нововолинськ – 7,
Іваничівський район – 2,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 4,
Любомльський район – 3,
Старовижівський район – 1,
Ратнівський район – 2,
Камінь-Каширський район – 8,
Любешівський район – 3,
Маневицький район – 1.
Усього станом на 12 лютого в області зареєстрували 37 912 випадків.
Одужало – 35 316 осіб (за останню добу – 69).
Летальні випадки – 600. За останню добу, на щастя, смертей від коронавірусу на Волині не було.
Методом ПЛР всього обстежили 150 819 осіб, за минулу добу - 610 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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