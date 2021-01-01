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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині за добу виявили найбільше інфікованих на коронавірус

Де на Волині за добу виявили найбільше інфікованих на коронавірус
За минулу добу на Волині зареєстрували 117 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.

Із цієї кількості випадків у містах і районах області виявили:

м. Луцьк – 42,
Луцький район – 5,
Горохівський район – 4,
Ківерцівський район – 27,
Рожищенський район – 6,
м. Нововолинськ – 7,
Іваничівський район – 2,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 4,
Любомльський район – 3,
Старовижівський район – 1,
Ратнівський район – 2,
Камінь-Каширський район – 8,
Любешівський район – 3,
Маневицький район – 1.

Усього станом на 12 лютого в області зареєстрували 37 912 випадків.
Одужало – 35 316 осіб (за останню добу – 69).

Летальні випадки – 600. За останню добу, на щастя, смертей від коронавірусу на Волині не було.

Методом ПЛР всього обстежили 150 819 осіб, за минулу добу - 610 осіб.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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