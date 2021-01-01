Де на Волині за добу виявили найбільше інфікованих на коронавірус





Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.



Із цієї кількості випадків у містах і районах області виявили:



м. Луцьк – 42,

Луцький район – 5,

Горохівський район – 4,

Ківерцівський район – 27,

Рожищенський район – 6,

м. Нововолинськ – 7,

Іваничівський район – 2,

Локачинський район – 2,

Ковельський район – 4,

Любомльський район – 3,

Старовижівський район – 1,

Ратнівський район – 2,

Камінь-Каширський район – 8,

Любешівський район – 3,

Маневицький район – 1.



Усього станом на 12 лютого в області зареєстрували 37 912 випадків.

Одужало – 35 316 осіб (за останню добу – 69).



Летальні випадки – 600. За останню добу, на щастя, смертей від коронавірусу на Волині не було.



Методом ПЛР всього обстежили 150 819 осіб, за минулу добу - 610 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 117 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.Із цієї кількості випадків у містах і районах області виявили:м. Луцьк – 42,Луцький район – 5,Горохівський район – 4,Ківерцівський район – 27,Рожищенський район – 6,м. Нововолинськ – 7,Іваничівський район – 2,Локачинський район – 2,Ковельський район – 4,Любомльський район – 3,Старовижівський район – 1,Ратнівський район – 2,Камінь-Каширський район – 8,Любешівський район – 3,Маневицький район – 1.Усього станом на 12 лютого в області зареєстрували 37 912 випадків.Одужало – 35 316 осіб (за останню добу – 69).Летальні випадки – 600. За останню добу, на щастя, смертей від коронавірусу на Волині не було.Методом ПЛР всього обстежили 150 819 осіб, за минулу добу - 610 осіб.

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