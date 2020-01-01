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У Луцьку п’яний чоловік потрощив бус і легковик. ФОТО

У Луцьку п’яний чоловік потрощив бус і легковик. ФОТО
На території гаражного кооперативу на вулиці Карбишева у Луцьку невідомий пошкодив два автомобілі – Audi A6 та Мерседес Sprinter.

Інцидент трапився 10 лютого, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Правоохоронці встановили, що транспортні засоби безпідставно пошкодив 42-річний лучанин. Під час вчинення кримінального правопорушення чоловік перебував у стані сп'яніння. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється.

За фактом хуліганства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

У Луцьку п’яний чоловік потрощив бус і легковик. ФОТО
У Луцьку п’яний чоловік потрощив бус і легковик. ФОТО
У Луцьку п’яний чоловік потрощив бус і легковик. ФОТО
У Луцьку п’яний чоловік потрощив бус і легковик. ФОТО


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Теги: хуліган, Луцьк
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