У Луцьку п’яний чоловік потрощив бус і легковик. ФОТО
Сьогодні, 11:17
На території гаражного кооперативу на вулиці Карбишева у Луцьку невідомий пошкодив два автомобілі – Audi A6 та Мерседес Sprinter.
Інцидент трапився 10 лютого, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Правоохоронці встановили, що транспортні засоби безпідставно пошкодив 42-річний лучанин. Під час вчинення кримінального правопорушення чоловік перебував у стані сп'яніння. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється.
За фактом хуліганства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
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Інцидент трапився 10 лютого, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Правоохоронці встановили, що транспортні засоби безпідставно пошкодив 42-річний лучанин. Під час вчинення кримінального правопорушення чоловік перебував у стані сп'яніння. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється.
За фактом хуліганства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
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