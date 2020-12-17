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Жертва померла через день після аварії: водій, який збив жінку на Рівненській, отримав умовне покарання

Жертва померла через день після аварії: водій, який збив жінку на Рівненській, отримав умовне покарання
Водію, який на Рівненській на смерть збив жінку похилого віку, дали 4 роки умовно.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.

3 листопада минулого року чоловік пенсійного віку їхав за кермом автомобіля марки «Mercedes» на вулиці Рівненській у напрямку Київського майдану зі швидкістю близько 50 км/год. На пішохідному переході водій збив жінку похилого віку, яка у той час переходила дорогу.

Потерпіла отримала численні тілесні ушкодження і померла на наступний день.

У суді чоловік повністю визнав свою вину, щиро розкаювався, просив вибачення у потерпілих та просив не карати його сурово, вказуючи про часткове відшкодування збитку.

Окрім того, у вироку йдеться про те, що обвинувачений активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, врахували його пенсійний вік та стан здоров'я.

Зрештою, суд визнав водія винним та призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням водійського посвідчення на два роки. Проте, дав два роки іспитового строку. Якщо за цей час чоловік не вчинить нового кримінального правовопорушення, повідомлятиме уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, періодично з`являтиметься для реєстрації, не виїжджатиме за межі України без погодження, то не відбуватиме покарання.

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Теги: Луцьк, Рівненська, аварія, суд
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