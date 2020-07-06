Луцькі патрульні допомогли батькам доправити хвору дитину до лікарні





Так, вранці 11 лютого на вулиці Володимирській до патрульних звернулася особа про допомогу, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.



Заявник розповів, що на автодорозі Устилуг – Луцьк – Рівне рухається транспортний засіб, у салоні якого перебуває дитина, яка потребує медичної допомоги.



Патрульні Яна Радчук та Юрій Костевко зреагували миттєво. Не гаючи часу, екіпаж супроводив їх до Волинської обласної дитячої лікарні, де дитину передали медикам.



Згодом батьки подякували поліцейським за допомогу.





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