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На Донбасі загинуло двоє українських військових

На Донбасі загинуло двоє українських військових
Протягом минулої доби, 11 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували п’ять порушень режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Зайцеве збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї, повідомляє штаб ООС.

В результаті пострілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до шпиталю.

Поблизу Новомихайлівки ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета. Внаслідок обстрілу один із захисників України загинув.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета. А в районі населеного пункту Авдіївка ворог здійснив кілька пострілів з підствольного гранатомета.

Також, поблизу Луганського, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби, 11 лютого, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 77 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4725 транспортних засоби та 4507 осіб. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів доставлялись 2 особи.


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Теги: Донбас, війна, смерть, оперативна інформація
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