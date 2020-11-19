Під дією наркотиків та з пістолетом: на Волині поліцейські затримали правопорушника





Про це



Вчора, 11 лютого, правоохоронці зупинили автомобіль «Ford Mondeo» у місті Рожище за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування із водієм, 26-річним ковельчанином, поліцейські помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння, а в салоні авто побачили поліетиленові пакетики з, ймовірно, наркотичними речовинами.



На місце викликали слідчо-оперативну групу. Слідчі провели невідкладний обшук, вилучили 6 пакетів з порошкоподібною речовиною, саморобний пристрій для вживання психотропної речовини PVP та пістолет. Вилучене направили на відповідні експертизи.



Як вдалося з'ясувати, зловмисника раніше судили за аналогічні злочини.



Вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі затримали ковельчанина, який керував автівкою у стані наркотичного сп’яніння.Про це інформує поліція Волинської області.Вчора, 11 лютого, правоохоронці зупинили автомобіль «Ford Mondeo» у місті Рожище за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування із водієм, 26-річним ковельчанином, поліцейські помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння, а в салоні авто побачили поліетиленові пакетики з, ймовірно, наркотичними речовинами.На місце викликали слідчо-оперативну групу. Слідчі провели невідкладний обшук, вилучили 6 пакетів з порошкоподібною речовиною, саморобний пристрій для вживання психотропної речовини PVP та пістолет. Вилучене направили на відповідні експертизи.Як вдалося з'ясувати, зловмисника раніше судили за аналогічні злочини.Вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

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