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У Польщі бус з українцями злетів з дороги і врізався у дерево: є постраждалі. ФОТО

У Польщі бус з українцями злетів з дороги і врізався у дерево: є постраждалі. ФОТО
У Польщі в місцевості Левічин неподалік Груйца (Мазовецьке воєводство) сталась ДТП.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на grojec24.net, мікроавтобус Volkswagen, яким подорожувало восьмеро громадян України, зазнав аварії.

За попередніми даними, все сталося, коли бус намагався розминутися на вузькій дорозі з іншим автомобілем. Водій з'їхав на узбіччя, але через ожеледицю його почало заносити. Внаслідок цього мікроавтобус врізався в придорожнє дерево.

У результаті аварії травми зазнали п’ятеро пасажирів. Усіх їх госпіталізували в стані свідомості та з травмами, які не загрожують життю.

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Теги: Польща, українці, аварія, постраждалі
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