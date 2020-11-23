У Польщі бус з українцями злетів з дороги і врізався у дерево: є постраждалі. ФОТО





Як пoвідoмляє



За попередніми даними, все сталося, коли бус намагався розминутися на вузькій дорозі з іншим автомобілем. Водій з'їхав на узбіччя, але через ожеледицю його почало заносити. Внаслідок цього мікроавтобус врізався в придорожнє дерево.



У результаті аварії травми зазнали п’ятеро пасажирів. Усіх їх госпіталізували в стані свідомості та з травмами, які не загрожують життю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі в місцевості Левічин неподалік Груйца (Мазовецьке воєводство) сталась ДТП.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на grojec24.net, мікроавтобус Volkswagen, яким подорожувало восьмеро громадян України, зазнав аварії.За попередніми даними, все сталося, коли бус намагався розминутися на вузькій дорозі з іншим автомобілем. Водій з'їхав на узбіччя, але через ожеледицю його почало заносити. Внаслідок цього мікроавтобус врізався в придорожнє дерево.У результаті аварії травми зазнали п’ятеро пасажирів. Усіх їх госпіталізували в стані свідомості та з травмами, які не загрожують життю.

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