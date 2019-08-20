На Рівненщині п'яний водій шкільного автобуса перевозив дітей
Сьогодні, 13:30
На Млинівщині затримали водія шкільного автобуса, який нетверезим перевозив дітей.
Вчора, 11 лютого, у Млинові в сніговий замет потрапив мікроавтобус, який перевозив вісьмох дітей, жителів Бокіймівської територіальної громади із навчального закладу, інформує поліція Рівненської області.
Допомагати керманичу взялись перехожі, прибули поліцейські та рятувальники. Під час спілкування із водієм з’ясувалось, що той за зовнішніми ознаками може перебувати у стані алкогольного сп’яніння.
Від огляду на стан сп’яніння на місці 62-річний керманич мікроавтобуса відмовився, тож йому запропонували поїхати у медзаклад. Там прилад «Драгер» підтвердив підозри та зафіксував 1,9 проміле алкоголю.
Поліцейські склали на жителя села Пекалів адмінпротокол за статтею 130 КУпАП.
Як встановили поліцейські, водій працевлаштований в територіальній громаді, якій і належить мікроавтобус.
Крім того, працівники групи реагування склали адміністративний протокол за п. 9 статті 133-1 КУпАП за порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом.
За вказаним фактом правоохоронці проводять перевірку.
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Вчора, 11 лютого, у Млинові в сніговий замет потрапив мікроавтобус, який перевозив вісьмох дітей, жителів Бокіймівської територіальної громади із навчального закладу, інформує поліція Рівненської області.
Допомагати керманичу взялись перехожі, прибули поліцейські та рятувальники. Під час спілкування із водієм з’ясувалось, що той за зовнішніми ознаками може перебувати у стані алкогольного сп’яніння.
Від огляду на стан сп’яніння на місці 62-річний керманич мікроавтобуса відмовився, тож йому запропонували поїхати у медзаклад. Там прилад «Драгер» підтвердив підозри та зафіксував 1,9 проміле алкоголю.
Поліцейські склали на жителя села Пекалів адмінпротокол за статтею 130 КУпАП.
Як встановили поліцейські, водій працевлаштований в територіальній громаді, якій і належить мікроавтобус.
Крім того, працівники групи реагування склали адміністративний протокол за п. 9 статті 133-1 КУпАП за порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом.
За вказаним фактом правоохоронці проводять перевірку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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