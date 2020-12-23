Волинянин, який п'яним зґвалтував сестру, постане перед судом

Старовижівський відділ Ковельської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 27-річним волинянином зґвалтування.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Слідство вважає, що увечері 16 листопада 2020 року22-річну сестру.Чоловіка обвинувачують у зґвалтуванні особи, з якою він перебуває у сімейних відносинах (ч. 2 ст. 152 КК України), і його очікує суд.Зауважимо, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.