Волинянин, який п'яним зґвалтував сестру, постане перед судом
Сьогодні, 12:54
Старовижівський відділ Ковельської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 27-річним волинянином зґвалтування.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство вважає, що увечері 16 листопада 2020 року раніше судимий за крадіжки нетверезий молодик зґвалтував 22-річну сестру.
Чоловіка обвинувачують у зґвалтуванні особи, з якою він перебуває у сімейних відносинах (ч. 2 ст. 152 КК України), і його очікує суд.
Зауважимо, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство вважає, що увечері 16 листопада 2020 року раніше судимий за крадіжки нетверезий молодик зґвалтував 22-річну сестру.
Чоловіка обвинувачують у зґвалтуванні особи, з якою він перебуває у сімейних відносинах (ч. 2 ст. 152 КК України), і його очікує суд.
Зауважимо, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.
Фото - ілюстративне
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