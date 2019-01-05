У Луцьку приватні сектори очищують від снігу





Про це Ігор Поліщук на своїй сторінці у фейсбуці.



Станом на 10 годину на дорогах Луцька та приєднаних громад працює понад 60 одиниць снігоочисної техніки. З них, 11 – у приєднаних громадах.



Зокрема, сім грейдерів працюють в районах Балки, Малоомелянівського масиву, Кічкарівки, приватної забудови в районах вулиць Ковельської, Володимирської, Ківерцівської, Рівненської, Львівської, Шопена, мікрорайону ЛПЗ.



«Чотири одиниці техніки прибирають від снігу та заметів територію біля контейнерних майданчиків, аби сміттєвози могли забрати тверді побутові відходи.



11 тракторів, які належать житлово-комунальним підприємствам, розчищають тротуари та прибудинкові території.



Сьогодні вночі продовжимо вивозити сніг та посилено прибирати територію зупинок громадського транспорту», – йдеться у дописі.



Комунальне підприємство «Луцький комбінат шкільного і студентського харчування» забезпечує водіїв гарячими обідами та доставляє їх кожному, аби не втрачати час на обідню перерву.

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