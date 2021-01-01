Судитимуть «гастролера», який викрав у волинянина паспорт та набрав на нього кредитів

Перед судом постане 25-річний житель Сумщини, який украв у волинянина паспорт та набрав кредитів.Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.Слідство встановило, що спритний молодик у травні 2019 року в Ковелі вкрав паспорт свого знайомого і, скориставшись зовнішньою схожістю, отримав у кредитній установі на його ім'я два кредити на суму майже 7 тисяч гривень.Надалі, вклеївши в паспорт уже свою фотографію, продовжив користуватися послугами кредитної спілки й завдав їй матеріальної шкоди на ще понад 15 тисяч гривень.За ці злочини чоловік відповість, уже перебуваючи в місцях позбавлення волі за вчинення інших кримінальних правопорушень, в тому числі розбою.