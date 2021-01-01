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Судитимуть «гастролера», який викрав у волинянина паспорт та набрав на нього кредитів

Судитимуть «гастролера», який викрав у волинянина паспорт та набрав на нього кредитів
Перед судом постане 25-річний житель Сумщини, який украв у волинянина паспорт та набрав кредитів.

Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.

Слідство встановило, що спритний молодик у травні 2019 року в Ковелі вкрав паспорт свого знайомого і, скориставшись зовнішньою схожістю, отримав у кредитній установі на його ім'я два кредити на суму майже 7 тисяч гривень.

Надалі, вклеївши в паспорт уже свою фотографію, продовжив користуватися послугами кредитної спілки й завдав їй матеріальної шкоди на ще понад 15 тисяч гривень.

За ці злочини чоловік відповість, уже перебуваючи в місцях позбавлення волі за вчинення інших кримінальних правопорушень, в тому числі розбою.

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Теги: суд, Сумщина, крадіжка, кредити
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