Судитимуть «гастролера», який викрав у волинянина паспорт та набрав на нього кредитів
Сьогодні, 06:29
Перед судом постане 25-річний житель Сумщини, який украв у волинянина паспорт та набрав кредитів.
Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.
Слідство встановило, що спритний молодик у травні 2019 року в Ковелі вкрав паспорт свого знайомого і, скориставшись зовнішньою схожістю, отримав у кредитній установі на його ім'я два кредити на суму майже 7 тисяч гривень.
Надалі, вклеївши в паспорт уже свою фотографію, продовжив користуватися послугами кредитної спілки й завдав їй матеріальної шкоди на ще понад 15 тисяч гривень.
За ці злочини чоловік відповість, уже перебуваючи в місцях позбавлення волі за вчинення інших кримінальних правопорушень, в тому числі розбою.
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Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.
Слідство встановило, що спритний молодик у травні 2019 року в Ковелі вкрав паспорт свого знайомого і, скориставшись зовнішньою схожістю, отримав у кредитній установі на його ім'я два кредити на суму майже 7 тисяч гривень.
Надалі, вклеївши в паспорт уже свою фотографію, продовжив користуватися послугами кредитної спілки й завдав їй матеріальної шкоди на ще понад 15 тисяч гривень.
За ці злочини чоловік відповість, уже перебуваючи в місцях позбавлення волі за вчинення інших кримінальних правопорушень, в тому числі розбою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 06:29