Відомо, хто став депутатом Володимир-Волинської райради замість померлої Алли Мельник
Сьогодні, 13:16
12-го лютого під час сесії Володимир-Волинської районної ради голова районної виборчої комісії вручив посвідчення новому депутату від "Батьківщини" Володимиру Савчуку.
Нагадаємо, що 31-го грудня померла депутатка Алла Мельник. Саме тому виборча комісія видала постанову про дострокове припинення повноважень депутата районної ради, - пише Буг.
Депутатом став наступний у списку партії в окрузі – Володимир Олександрович Савчук.
Зазначимо, що Володимир Савчук був головою Володимир-Волинської РДА до 2014-го року.
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Нагадаємо, що 31-го грудня померла депутатка Алла Мельник. Саме тому виборча комісія видала постанову про дострокове припинення повноважень депутата районної ради, - пише Буг.
Депутатом став наступний у списку партії в окрузі – Володимир Олександрович Савчук.
Зазначимо, що Володимир Савчук був головою Володимир-Волинської РДА до 2014-го року.
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