Відомо, хто став депутатом Володимир-Волинської райради замість померлої Алли Мельник

Володимиру Савчуку.



Нагадаємо, що



Депутатом став наступний у списку партії в окрузі – Володимир Олександрович Савчук.



Зазначимо, що Володимир Савчук був головою Володимир-Волинської РДА до 2014-го року.

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