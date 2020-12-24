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Відомо, хто став депутатом Володимир-Волинської райради замість померлої Алли Мельник

Відомо, хто став депутатом Володимир-Волинської райради замість померлої Алли Мельник
12-го лютого під час сесії Володимир-Волинської районної ради голова районної виборчої комісії вручив посвідчення новому депутату від "Батьківщини" Володимиру Савчуку.

Нагадаємо, що 31-го грудня померла депутатка Алла Мельник. Саме тому виборча комісія видала постанову про дострокове припинення повноважень депутата районної ради, - пише Буг.

Депутатом став наступний у списку партії в окрузі – Володимир Олександрович Савчук.

Зазначимо, що Володимир Савчук був головою Володимир-Волинської РДА до 2014-го року.

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Теги: депутат, Володимир
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