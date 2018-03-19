Підбірка заходів, які відбудуться у Луцьку до Дня святого Валентина





Підбірку заходів



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У неділю, 14 лютого о 15:00 проведуть романтично-гастрономічну екскурсію «Моє серденько» у Луцькому замку. Вартість ексткурсії - 150 гривень.



Для участі заповнюйте Google форму:



«Наближається любовне свято - День святого Валентина. І ми, Центр туристичної інформації та послуг, пропонуємо провести його разом з нами.



Луцьк - романтичне місто та його історії любові справді вражають! Утаємничені побачення і гріховні любощі міщан, курйозні випадки сватань луцьких караїмів, відчайдушні вчинки заради коханих і неймовірні історії залицянь - це все і багато іншого Ви почуєте на романтично-гастрономічній екскурсії «Моє серденько».



Гарним закінченням прогулянки стане частування смачним тематичним десертом і гарячим напоєм (на вибір) у затишній кав'ярні-кондитерії «Старе місто», - розповідають організатори.



Посилання на фейсбук:



У День святого Валентина о 15:00 в Культурно-мистецькому центрі «Красне» чекатимуть усіх поціновувачів зарубіжних хітів. Для них проведуть концерт під назвою «...де живе любов».



«Концерт зарубіжних хітів з нагоди Дня закоханих за участі вокальних студій "Зернятко" (керівниця - Алла Опейда) та "SoloWay" (керівниця - Галина Конах), ансамблю сучасного танцю «Антарес» (керівниця - Вікторія Лех).



Спеціальний гість - вокальний ансамбль «Аколада» (керівниця - Вікторія Гурська).



Ведуча - Алла Доманська.



Працюватиме святкова фотозона!



Концерт відбудеться в КМЦ «Красне» (вул. Ковельська, 56).



Вхід вільний, але за попереднім записом.



Телефон для довідок: 066 787 97 82», - йдеться в повідомленні організаторів.



14 лютого о 18:00 лучан запрошують на концерт «Все починається з любові», який відбудеться у Волинському драмтеатрі.



Посилання:



Також у неділю о 18:00 у Волинській обласній філармонії лучани матимуть нагоду відвідати концерт «Музика любові».



Квитки можна купити у касі філармонії на Театральному майдані.



Деталі:



У понеділок, 15 лютого о 19:00 у драмтеатрі відбудеться концерт Sinatra «Про Кохання». Вартість квитків - від 170 до 370 гривень.



Придбати квитки можна за посиланням:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже сьогодні, 14 лютого, закохані відзначають найромантичніше свято в році - День святого Валентина. У Луцьку до цього дня підготували багато цікавих заходів, аби усі пари зустріли його весело та цікаво.Підбірку заходів опублікував Центр туристичної інформації та послуг.У неділю,проведутьу Луцькому замку. Вартість ексткурсії -Для участі заповнюйте Google форму: https://forms.gle/pzLvkcczLFgEpQuw9 «Наближається любовне свято - День святого Валентина. І ми, Центр туристичної інформації та послуг, пропонуємо провести його разом з нами.Луцьк - романтичне місто та його історії любові справді вражають! Утаємничені побачення і гріховні любощі міщан, курйозні випадки сватань луцьких караїмів, відчайдушні вчинки заради коханих і неймовірні історії залицянь - це все і багато іншого Ви почуєте на романтично-гастрономічній екскурсії «Моє серденько».Гарним закінченням прогулянки стане частування смачним тематичним десертом і гарячим напоєм (на вибір) у затишній кав'ярні-кондитерії «Старе місто», - розповідають організатори.Посилання на фейсбук: https://www.facebook.com/events/1508285819365654/ в Культурно-мистецькому центрі «Красне» чекатимуть усіх поціновувачів зарубіжних хітів. Для них проведуть концерт під назвою«Концерт зарубіжних хітів з нагоди Дня закоханих за участі вокальних студій "Зернятко" (керівниця -) та "SoloWay" (керівниця -), ансамблю сучасного танцю «Антарес» (керівниця -).Спеціальний гість - вокальний ансамбль «Аколада» (керівниця -).Ведуча -Працюватиме святкова фотозона!Концерт відбудеться в КМЦ «Красне» (вул. Ковельська, 56).але за попереднім записом.Телефон для довідок: 066 787 97 82», - йдеться в повідомленні організаторів.запрошують на, який відбудеться у Волинському драмтеатрі.Посилання: https://teatr.volyn.ua/notices Такожу Волинській обласній філармонії лучани матимуть нагоду відвідатиКвитки можна купити у касі філармонії на Театральному майдані.Деталі: https://www.volynconcert.net/ У понеділок,у драмтеатрі відбудеться. Вартість квитків -Придбати квитки можна за посиланням: https://lutsk.karabas.com/ua/sinatra-pro-kohannya

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