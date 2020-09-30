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Волинян просять допомогти мамі двійнят, яких покинув тато

Волинян просять допомогти мамі двійнят, яких покинув тато
Ківерцівська громадська організація «Станція добра» просить допомогти своїй підопічній Юлії Лекай, яка зараз знаходиться у скрутному становищі.

Про це йдеться на сторінці організації у фейсбуці, - пише Район.Ківерці.

Повідомляють, що жінка народила двійню на 35-му тижні вагітності. Батько дітей відмовився від участі виховання, коли дізнався, що жінка вагітна. Кожного дня на медикаменти йде приблизно двох тисяч гривень. За тиждень молода мама уже витратила понад 12 тисяч гривень.

«Знову звертаємось до вас за допомогою! Наша підопічна Юлія Лекай опинилася у важкому становищі. Жінка народила двійнят на 35 тижні вагітності шляхом екстреного кесарського розтину, у зв'язку з відшаруванням плаценти. Дівчинка народилась з вагою 1850 грам, ріст – 42 сантиметри, а хлопчик – 2640 грам, 44 сантиметри. Двійнята самостійно не дихали і перебували в реанімації. Зараз переведені в відділення. Дівчинка перебуває в кувезі, годують через зонд та постійно на медикаментозному підживленні. Хлопчик знаходиться на грудному вигодовуванні біля мами. Давайте разом допоможемо двійняткам видужати!», – йдеться у дописі організації.

Реквізити для допомоги мамі та двійнятам:
ПриватБанк – 5168742712659535
Отримувач – Юлія Лекай.

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Теги: Ківерці, двійнята, допомога
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