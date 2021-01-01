Андрій – на Ендрю, Богдан – на Іоана: як волиняни змінюють свої імена

Повідомили, як і скільки волинян змінило імена у 2020 році і січні 2021.Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у Волинській області.Так, на зміну імені зважуються волиняни різного віку та статі. Чоловіки роблять це частіше. У 2020 році свої імена змінило 250 мешканців Волині.Зазначають, тенденція щодо зміни імені зменшується. Якщо у січні 2020 року відповідних актових записів було 22, то у січні цього року — 19. Зазвичай волиняни частіше міняють прізвища.Приклади імен, які змінили торік волиняни: Андрій став Ендрю, Ірина змінила на Ірина - Айша, Богдан - Іоан, Анатолій - Анатоль.З 1 січня 2021 року громадяни України мають право змінити по батькові. Наразі 4 жителів Луцька подали до відділу державної реєстрації актів цивільного стану заяви про зміну по батькові. Термін розгляду заяви — до 3 місяців.Згідно з новаціями, фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище, власне ім'я, та (або) по батькові. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право зробити це за згодою батьків або одного з них у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.В разі заперечення одного з батьків щодо зміни по батькові дитини спір щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.