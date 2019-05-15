На Волині п'яний «в дрова» водій BMW в’їхав у сніговий замет

Вночі поблизу стаціонарного поста на автодорозі Устилуг — Луцьк — Рівне патрульні виявили авто BMW 530D на іноземній реєстрації, водій якого не впорався з керуванням та в’їхав у сніговий замет.Патрульні ж вирішили допомогти керманичу, - інформує патрульна поліція Волинської області.Однак, під час спілкування з 32-річним чоловіком, поліцейські виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на стан сп’яніння на місці зупинки в присутності двох свідків за допомогою драгеру.Отже, охоронці порядку склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили від керування.Також водій скористався своїм правом та у протоколі про адмінправопорушення залишив "нецензурне" пояснення.Матеріали справи передали до суду.