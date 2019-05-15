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На Волині п'яний «в дрова» водій BMW в’їхав у сніговий замет

На Волині п'яний «в дрова» водій BMW в’їхав у сніговий замет
Вночі поблизу стаціонарного поста на автодорозі Устилуг — Луцьк — Рівне патрульні виявили авто BMW 530D на іноземній реєстрації, водій якого не впорався з керуванням та в’їхав у сніговий замет.

Патрульні ж вирішили допомогти керманичу, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Однак, під час спілкування з 32-річним чоловіком, поліцейські виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на стан сп’яніння на місці зупинки в присутності двох свідків за допомогою драгеру.

Отже, охоронці порядку склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили від керування.
Також водій скористався своїм правом та у протоколі про адмінправопорушення залишив "нецензурне" пояснення.

Матеріали справи передали до суду.
На Волині п'яний «в дрова» водій BMW в’їхав у сніговий замет

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Теги: водій, авто, замет, алкоголь
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