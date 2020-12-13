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Ще одну дорогу на Волині відкрили для вантажівок

Ще одну дорогу на Волині відкрили для вантажівок
З 13.00 12 лютого зняли обмеження руху великовагових та великогабаритних транспортних засобів автомобільною дорогою державного значення Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно (в межах Волинської області).

Про це інформує Служба автомобільних доріг в області у фейсбуці.

Наразі залишаються чинними обмеження в русі для великовагових та великогабаритних транспортних засобів на окремих ділянках таких територіальних шляхів, де утворились сильні снігові замети:
Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на ділянці смт. Торчин – с.Шклинь;
Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ на ділянці м.Володимир-Волинський – с.Павлівка;
Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці с.Павлівка – смт.Локачі.

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Теги: дорога, негода, вантажівки
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