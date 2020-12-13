Ще одну дорогу на Волині відкрили для вантажівок





Про це інформує Служба автомобільних доріг в області у фейсбуці.



Наразі залишаються чинними обмеження в русі для великовагових та великогабаритних транспортних засобів на окремих ділянках таких територіальних шляхів, де утворились сильні снігові замети:

Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на ділянці смт. Торчин – с.Шклинь;

Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ на ділянці м.Володимир-Волинський – с.Павлівка;

Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці с.Павлівка – смт.Локачі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 13.00 12 лютого зняли обмеження руху великовагових та великогабаритних транспортних засобів автомобільною дорогою державного значення Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно (в межах Волинської області).Про це інформує Служба автомобільних доріг в області у фейсбуці.Наразі залишаються чинними обмеження в русі для великовагових та великогабаритних транспортних засобів на окремих ділянках таких територіальних шляхів, де утворились сильні снігові замети:Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на ділянці смт. Торчин – с.Шклинь;Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ на ділянці м.Володимир-Волинський – с.Павлівка;Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці с.Павлівка – смт.Локачі.

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