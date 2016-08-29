Як покарали трьох волинських податківців, які брали величезні хабарі з підприємців



Артем Матвійчук, Ігор Скучинський та Максим Власенко збирали "данину" з підприємців за нестворення перешкод бізнесу. Вперше посадовців засудили до позбавлення волі і конфіскації майна ще у 2016-ому. Але апеляція повернула справу на повторний розгляд. У лютому 2021 року Феміда винесла новий вирок у справі. Всім дали іспитовий строк.



Про це



На хабарях завідувач сектору протидії незаконного обігу підакцизних товарів та двоє старших оперуповноважених з особливо важливих справ управління внутрішньої безпеки Головного управління Міндоходів у Волинський області попались ще в 2014-ому.



У судовому документі описано кілька епізодів вимагання і отримання посадовцями неправомірної вигоди. Зокрема, на початку червня 2014 року неподалік будівлі Державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції податківці зустрілись з чоловіком, який займався міжнародними перевезеннями, та вимагали від нього 5 тис. доларів США. Пригрозили перевірками під час перетину кордону і навіть скасуванням ліцензії.



Перший транш хабаря у сумі 3 тис. доларів США перевізник передав податківцю 3 липня того ж року поблизу кафе «Веселка», що у селі Війниця Локачинського району, у автомобілі «BMW Х5».



У серпні вони знову зустрілися на АЗС «WOG» у Володимирі-Волинському. Там в автомобілі перевізник передав ще 2 тис. доларів США хабаря. Відтак, за курсом валют 2014 року, підприємець загалом заплатив співробітникам ГУ Міндоходів майже 62 тис. гривень.



У суді перевізник, з якого вимагали гроші, надав аудіозапис розмови з податківцями. При цьому сторона захисту називала цей запис недопустимим доказом у справі. Проте суд визнав його належним. Однак, частину доказів суддя таки не прийняв до уваги, через те, що вони не були відкриті стороні захисту посадовців.



Крім того, двоє старших оперуповноважених управління внутрішньої безпеки Міндоходів 12 липня 2014 року у селі Заріччя Володимир-Волинського району зустрілись з жінкою, яка, за їхньою інформацією, незаконно торгувала тютюновими виробами в Україні та Польщі. Вони вимагали у неї 2 тис. доларів США хабаря за те, щоб не притягувати до відповідальності.



14 серпня біля кафе «Фортеця», що у Володимирі-Волинському, жінка передала старшому оперуповноваженому управління внутрішньої безпеки Міндоходів 2 тис. доларів США, які поклала у коробку з-під мобільного телефону.



Двоє старших оперуповноважених управління внутрішньої безпеки Міндоходів також обвинувачувались у тому, що в кінці травня 2014 року хотіли отримати хабар від підприємця, який законно торгував тютюновими виробами. Він мав платити їм по 500 доларів США щомісячно, аби ті не створювали перешкод. Відтак, підприємець встиг передати їм три транші хабаря (за курсом 2014 року – близько 17 871,75 грн).



Сам підприємець в суді зазначив, що передавав кошти податківцям для «врегулювання питання з Правим сектором щодо допомоги бійцям в зоні проведення АТО».



Також один з старших оперуповноважених управління внутрішньої безпеки Міндоходів на початку червня хотів отримати хабар від жінки, яка за його інформацією, незаконно торгувала тютюновими виробами в Україні, за те, щоб не притягувати її до відповідальності. Жінка мала платити йому по 350 доларів США щомісячно.



Згодом, вона навіть встигла передати податківцю два транші хабаря (за курсом 2014 р. – 8 388,99 грн). Проте докази у цій справі суд визнав недостатніми.



Всі троє працівників ГУ Міндоходів в області у суді не визнали свою провину та заперечили, що вимагали чи брали хабарі.



Під час винесення вироку суддя Олександр Лященко врахував обставинами, які пом’якшують покарання. Зокрема, те, що податківці вчинили злочини вперше, мають на утриманні малолітніх дітей і позитивні характеристики, тривалий час не працюють у правоохоронних органах. Окрім того, один з них встиг побувати в АТО і брав участь у бойових діях.



Відтак, усіх трьох суд визнав винними і призначив їм іспитовий термін.



«…звільнити від призначеного основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо кожен з них протягом іспитового строку тривалістю три роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки», – йдеться у вироку.



Злочинців позбавили спеціальних звань – «старший лейтенант податкової міліції» та «майор податкової міліції».



Завідувача сектору протидії незаконного обігу підакцизних товарів позбавили права обіймати посади в правоохоронних органах строком на два роки та призначили конфіскацію всього майна, яким він володіє.



Двом старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ відділу оперативних розробок управління внутрішньої безпеки ГУ Міндоходів у Волинський області заборонили працювати у правоохоронних органах упродовж трьох років з конфіскацією майна, яке є у їхній власності.



Також з усіх трьох стягнуть по 810,94 грн за проведені експертизи. На цей вирок упродовж 30 днів ще може бути подана апеляція.

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Всім дали іспитовий строк.Про це «Силі правди» стало відомо із вироку Володимир-Волинського міського суду від 8 лютого 2021 року.На хабарях завідувач сектору протидії незаконного обігу підакцизних товарів та двоє старших оперуповноважених з особливо важливих справ управління внутрішньої безпеки Головного управління Міндоходів у Волинський області попались ще в 2014-ому.У судовому документі описано кілька епізодів вимагання і отримання посадовцями неправомірної вигоди. Зокрема, на початку червня 2014 року неподалік будівлі Державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції податківці зустрілись з чоловіком, який займався міжнародними перевезеннями, та вимагали від нього 5 тис. доларів США. Пригрозили перевірками під час перетину кордону і навіть скасуванням ліцензії.Перший транш хабаря у сумі 3 тис. доларів США перевізник передав податківцю 3 липня того ж року поблизу кафе «Веселка», що у селі Війниця Локачинського району, у автомобілі «BMW Х5».У серпні вони знову зустрілися на АЗС «WOG» у Володимирі-Волинському. Там в автомобілі перевізник передав ще 2 тис. доларів США хабаря. Відтак, за курсом валют 2014 року, підприємець загалом заплатив співробітникам ГУ Міндоходів майже 62 тис. гривень.У суді перевізник, з якого вимагали гроші, надав аудіозапис розмови з податківцями. При цьому сторона захисту називала цей запис недопустимим доказом у справі. Проте суд визнав його належним. Однак, частину доказів суддя таки не прийняв до уваги, через те, що вони не були відкриті стороні захисту посадовців.Крім того, двоє старших оперуповноважених управління внутрішньої безпеки Міндоходів 12 липня 2014 року у селі Заріччя Володимир-Волинського району зустрілись з жінкою, яка, за їхньою інформацією, незаконно торгувала тютюновими виробами в Україні та Польщі. Вони вимагали у неї 2 тис. доларів США хабаря за те, щоб не притягувати до відповідальності.14 серпня біля кафе «Фортеця», що у Володимирі-Волинському, жінка передала старшому оперуповноваженому управління внутрішньої безпеки Міндоходів 2 тис. доларів США, які поклала у коробку з-під мобільного телефону.Двоє старших оперуповноважених управління внутрішньої безпеки Міндоходів також обвинувачувались у тому, що в кінці травня 2014 року хотіли отримати хабар від підприємця, який законно торгував тютюновими виробами. Він мав платити їм по 500 доларів США щомісячно, аби ті не створювали перешкод. Відтак, підприємець встиг передати їм три транші хабаря (за курсом 2014 року – близько 17 871,75 грн).Сам підприємець в суді зазначив, що передавав кошти податківцям для «врегулювання питання з Правим сектором щодо допомоги бійцям в зоні проведення АТО».Також один з старших оперуповноважених управління внутрішньої безпеки Міндоходів на початку червня хотів отримати хабар від жінки, яка за його інформацією, незаконно торгувала тютюновими виробами в Україні, за те, щоб не притягувати її до відповідальності. Жінка мала платити йому по 350 доларів США щомісячно.Згодом, вона навіть встигла передати податківцю два транші хабаря (за курсом 2014 р. – 8 388,99 грн). Проте докази у цій справі суд визнав недостатніми.Всі троє працівників ГУ Міндоходів в області у суді не визнали свою провину та заперечили, що вимагали чи брали хабарі.Під час винесення вироку суддяврахував обставинами, які пом’якшують покарання. Зокрема, те, що податківці вчинили злочини вперше, мають на утриманні малолітніх дітей і позитивні характеристики, тривалий час не працюють у правоохоронних органах. Окрім того, один з них встиг побувати в АТО і брав участь у бойових діях.Відтак, усіх трьох суд визнав винними і призначив їм іспитовий термін.«…звільнити від призначеного основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо кожен з них протягом іспитового строку тривалістю три роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки», – йдеться у вироку.Злочинців позбавили спеціальних звань – «старший лейтенант податкової міліції» та «майор податкової міліції».Завідувача сектору протидії незаконного обігу підакцизних товарів позбавили права обіймати посади в правоохоронних органах строком на два роки та призначили конфіскацію всього майна, яким він володіє.Двом старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ відділу оперативних розробок управління внутрішньої безпеки ГУ Міндоходів у Волинський області заборонили працювати у правоохоронних органах упродовж трьох років з конфіскацією майна, яке є у їхній власності.Також з усіх трьох стягнуть по 810,94 грн за проведені експертизи. На цей вирок упродовж 30 днів ще може бути подана апеляція.

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