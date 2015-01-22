У селищі на Волині під час чистки котла загорілась будівля. ФОТО
Сьогодні, 15:18
Вогнеборці врятували від знищення будівлю.
Так, 12 лютого о 10:04 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селищі Колки в одноповерховій будівлі на вулиці Романівській, - інформує управління ДСНС у Волинській області
Для гасіння пожежі, що виникла в підвальному приміщенні котельні, вогнеборці подали 2 водяні стволи, рятувальники працювали в складі ланок газодимозахисної служби в апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання та зору через сильне задимлення в підвалі. Для безперебійного гасіння вогнеборці здійснили поповнення води від водонапірної вежі на території Колківської райлікарні.
Завдяки злагодженим діям пожежу вдалось локалізувати о 10:46, о 11:02 пожежу ліквідували.
Вогонь пошкодив запас пального (брикет), двері та вікно, стіни.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем працівника під час чистки котла системи опалення.
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Так, 12 лютого о 10:04 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селищі Колки в одноповерховій будівлі на вулиці Романівській, - інформує управління ДСНС у Волинській області
Для гасіння пожежі, що виникла в підвальному приміщенні котельні, вогнеборці подали 2 водяні стволи, рятувальники працювали в складі ланок газодимозахисної служби в апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання та зору через сильне задимлення в підвалі. Для безперебійного гасіння вогнеборці здійснили поповнення води від водонапірної вежі на території Колківської райлікарні.
Завдяки злагодженим діям пожежу вдалось локалізувати о 10:46, о 11:02 пожежу ліквідували.
Вогонь пошкодив запас пального (брикет), двері та вікно, стіни.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем працівника під час чистки котла системи опалення.
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