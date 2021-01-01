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Скандал у Рівному: лікарка-стоматолог застосовувала силу до дітей у медкабінеті. ВІДЕО

Скандал у Рівному: лікарка-стоматолог застосовувала силу до дітей у медкабінеті. ВІДЕО
У Рівному стався скандал через лікарку-стоматологиню. У мережі опублікували відео, на якому видно, як вона хапає і шарпає дівчинку, яку батьки привели полікувати зуби і б'є об кушетку головою маленького хлопчика. 

Про те, що відбувається устоматологічному кабінету у соцмережі розповіла рівненська журналістка Вікторія Мамотюк, - пише ТСН.

"Мама дівчинки із відео була однією з тих, хто захищав публічно лікарку. Вона не знала, що постраждала і її дитина пів року тому. Та коли побачила відео і впізнала на ній свою дитину, була шокована. Жінка каже, що до останнього не могла повірити своїм очам, адже лікарка знала про інвалідність трирічної дівчинки та хворобу серця. Сьогодні вона пише заяву до поліції", - написала Вікторія.

За її словами, хлопчика з відео знайти не вдалося, а один з адвокатів Рівного уже розпочав роботу із трьома потерпілими від дій лікарки сім’ями.

У стоматологічній клініці, де працює Інна К*, коментувати дії своєї працівниці відмовилися.

"Ми не коментуємо цієї ситуації", - відповіли ТСН.ua у медзакладі.

У пресслужбі Нацполіції Рівненської області ТСН.ua інформацію з приводу заяви на лікарку з боку батьків підтвердили.

"Мама постраждалої дитини написала заяву до поліції. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 140 ч.2 ККУ (Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього)", - розповіла ТСН.ua речниця Нацполіції Рівненської області Катерина Загорська.




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Теги: лікарка, стоматолог, скандал
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