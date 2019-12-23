У Луцьку шукатимуть перевізників на маршрути до Богушівки та Жабки

У Луцьку шукатимуть перевізників на два маршрути - №181 та №37.Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому міськради.Так, у зв’язку із утворенням Луцької міської територіальної громади та наближенням закінчення терміну дії договору на перевезення пасажирів з Волинською ОДА за приміським маршрутом № 181 «Богушівка – Луцьк» виникла необхідність оголошення конкурсу на перевезення пасажирів.Також планують оголосити конкурс на перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті № 37 «с. Жабка – ринок «Ринок Новий». За цим маршрутом вже оголошували конкурс, однак претенденти на участь у ньому були відсутні.