У Луцьку шукатимуть перевізників на маршрути до Богушівки та Жабки
Сьогодні, 16:28
У Луцьку шукатимуть перевізників на два маршрути - №181 та №37.
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому міськради.
Так, у зв’язку із утворенням Луцької міської територіальної громади та наближенням закінчення терміну дії договору на перевезення пасажирів з Волинською ОДА за приміським маршрутом № 181 «Богушівка – Луцьк» виникла необхідність оголошення конкурсу на перевезення пасажирів.
Також планують оголосити конкурс на перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті № 37 «с. Жабка – ринок «Ринок Новий». За цим маршрутом вже оголошували конкурс, однак претенденти на участь у ньому були відсутні.
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Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому міськради.
Так, у зв’язку із утворенням Луцької міської територіальної громади та наближенням закінчення терміну дії договору на перевезення пасажирів з Волинською ОДА за приміським маршрутом № 181 «Богушівка – Луцьк» виникла необхідність оголошення конкурсу на перевезення пасажирів.
Також планують оголосити конкурс на перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті № 37 «с. Жабка – ринок «Ринок Новий». За цим маршрутом вже оголошували конкурс, однак претенденти на участь у ньому були відсутні.
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