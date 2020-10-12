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У Польщі грузини ножем порізали трьох українців

У Польщі грузини ножем порізали трьох українців
У Серакові (Великопольське воєводство) громадяни Грузії напали з ножами на українців.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на se.pl, інцидент трапився у четвер, 11 лютого, після 20-ї години. Біля одного з будинків між громадянами Грузії та України виникла сутичка, яка переросла у бійку з застосуванням ножів.

Місцевий житель викликав поліцію. Коли правоохоронці прибули на місце події, то побачили трьох поранених українців. Двоє з них отримали серйозні ножові поранення.

Вже через кілька годин затримали чотирьох громадян Грузії, які насели поранення громадянам України, й втекли з місця події. Зараз триває встановлення причин та обставин інциденту.

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Теги: Польща, українці, різанина
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