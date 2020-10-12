У Польщі грузини ножем порізали трьох українців





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Місцевий житель викликав поліцію. Коли правоохоронці прибули на місце події, то побачили трьох поранених українців. Двоє з них отримали серйозні ножові поранення.



Вже через кілька годин затримали чотирьох громадян Грузії, які насели поранення громадянам України, й втекли з місця події. Зараз триває встановлення причин та обставин інциденту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Серакові (Великопольське воєводство) громадяни Грузії напали з ножами на українців.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на se.pl, інцидент трапився у четвер, 11 лютого, після 20-ї години. Біля одного з будинків між громадянами Грузії та України виникла сутичка, яка переросла у бійку з застосуванням ножів.Місцевий житель викликав поліцію. Коли правоохоронці прибули на місце події, то побачили трьох поранених українців. Двоє з них отримали серйозні ножові поранення.Вже через кілька годин затримали чотирьох громадян Грузії, які насели поранення громадянам України, й втекли з місця події. Зараз триває встановлення причин та обставин інциденту.

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