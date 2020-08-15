У фірми, яка мала збудувати підземний перехід і реконструювати Театральний майдан, хочуть забрати землю

Луцькі прокурори наполягають на поверненні громаді міста земельної ділянки вартістю майже 21 мільйон гривень.Прокурори з'ясували, що господарське товариство, яке з вересня 2012 до серпня 2018 року орендувало земельну ділянку у самому центрі Луцька, після закінчення дії договору оренди не вчинило жодних дій, аби його поновити, - інформує прокуратура Волині.При цьому товариство припинило сплачувати орендну плату і землю громаді не повернуло.У ситуацію втрутилась прокуратура і в суді прокурори вимагатимуть повернення земельної ділянки Луцькій міській об’єднаній територіальній громаді.З власних джерел виданню відомо, що йдеться про фірму, яка мала намір реконструювати Театральний майдан і збудувати підземний піхохідний перехід з торговельним комплексом.