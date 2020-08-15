У фірми, яка мала збудувати підземний перехід і реконструювати Театральний майдан, хочуть забрати землю
Сьогодні, 16:53
Луцькі прокурори наполягають на поверненні громаді міста земельної ділянки вартістю майже 21 мільйон гривень.
Прокурори з'ясували, що господарське товариство, яке з вересня 2012 до серпня 2018 року орендувало земельну ділянку у самому центрі Луцька, після закінчення дії договору оренди не вчинило жодних дій, аби його поновити, - інформує прокуратура Волині.
При цьому товариство припинило сплачувати орендну плату і землю громаді не повернуло.
У ситуацію втрутилась прокуратура і в суді прокурори вимагатимуть повернення земельної ділянки Луцькій міській об’єднаній територіальній громаді.
З власних джерел виданню відомо, що йдеться про фірму, яка мала намір реконструювати Театральний майдан і збудувати підземний піхохідний перехід з торговельним комплексом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Прокурори з'ясували, що господарське товариство, яке з вересня 2012 до серпня 2018 року орендувало земельну ділянку у самому центрі Луцька, після закінчення дії договору оренди не вчинило жодних дій, аби його поновити, - інформує прокуратура Волині.
При цьому товариство припинило сплачувати орендну плату і землю громаді не повернуло.
У ситуацію втрутилась прокуратура і в суді прокурори вимагатимуть повернення земельної ділянки Луцькій міській об’єднаній територіальній громаді.
З власних джерел виданню відомо, що йдеться про фірму, яка мала намір реконструювати Театральний майдан і збудувати підземний піхохідний перехід з торговельним комплексом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
піхохідний перехід
Останні новини
Волинян просять допомогти мамі двійнят, яких покинув тато
Сьогодні, 17:26
У фірми, яка мала збудувати підземний перехід і реконструювати Театральний майдан, хочуть забрати землю
Сьогодні, 16:53
У Польщі грузини ножем порізали трьох українців
Сьогодні, 16:30