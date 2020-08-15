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У фірми, яка мала збудувати підземний перехід і реконструювати Театральний майдан, хочуть забрати землю

У фірми, яка мала збудувати підземний перехід і реконструювати Театральний майдан, хочуть забрати землю
Луцькі прокурори наполягають на поверненні громаді міста земельної ділянки вартістю майже 21 мільйон гривень.

Прокурори з'ясували, що господарське товариство, яке з вересня 2012 до серпня 2018 року орендувало земельну ділянку у самому центрі Луцька, після закінчення дії договору оренди не вчинило жодних дій, аби його поновити, - інформує прокуратура Волині.

При цьому товариство припинило сплачувати орендну плату і землю громаді не повернуло.

У ситуацію втрутилась прокуратура і в суді прокурори вимагатимуть повернення земельної ділянки Луцькій міській об’єднаній територіальній громаді.

З власних джерел виданню відомо, що йдеться про фірму, яка мала намір реконструювати Театральний майдан і збудувати підземний піхохідний перехід з торговельним комплексом.


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Теги: земля, Луцьк, орендар
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піхохідний перехід
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