У Маневицькій виправній колонії в ув'язнених вилучили заборонені речі. ФОТО
Сьогодні, 17:02
Прокурори Маневицької місцевої прокуратури 12 лютого разом з працівниками установи "Маневицька виправна колонія №42" провели вибірковий обхід відділень, де відбувають покарання засуджені.
Про це інформує Волинська обласна прокуратура.
Під час обходу вилучили заборонені для користування засудженими речі – мобільні телефони, спиртовмісні речовини, колюче-ріжучі предмети.
Наразі вирішують питання про притягнення осіб, винних у допущених порушеннях, до відповідальності.
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Про це інформує Волинська обласна прокуратура.
Під час обходу вилучили заборонені для користування засудженими речі – мобільні телефони, спиртовмісні речовини, колюче-ріжучі предмети.
Наразі вирішують питання про притягнення осіб, винних у допущених порушеннях, до відповідальності.
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