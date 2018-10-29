У Маневицькій виправній колонії в ув'язнених вилучили заборонені речі. ФОТО





Про це інформує Волинська обласна прокуратура.



Під час обходу вилучили заборонені для користування засудженими речі – мобільні телефони, спиртовмісні речовини, колюче-ріжучі предмети.



Наразі вирішують питання про притягнення осіб, винних у допущених порушеннях, до відповідальності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокурори Маневицької місцевої прокуратури 12 лютого разом з працівниками установи "Маневицька виправна колонія №42" провели вибірковий обхід відділень, де відбувають покарання засуджені.Про це інформує Волинська обласна прокуратура.Під час обходу вилучили заборонені для користування засудженими речі – мобільні телефони, спиртовмісні речовини, колюче-ріжучі предмети.Наразі вирішують питання про притягнення осіб, винних у допущених порушеннях, до відповідальності.

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