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У Маневицькій виправній колонії в ув'язнених вилучили заборонені речі. ФОТО

У Маневицькій виправній колонії в ув'язнених вилучили заборонені речі. ФОТО
Прокурори Маневицької місцевої прокуратури 12 лютого разом з працівниками установи "Маневицька виправна колонія №42" провели вибірковий обхід відділень, де відбувають покарання засуджені.

Про це інформує Волинська обласна прокуратура.

Під час обходу вилучили заборонені для користування засудженими речі – мобільні телефони, спиртовмісні речовини, колюче-ріжучі предмети.

Наразі вирішують питання про притягнення осіб, винних у допущених порушеннях, до відповідальності.

У Маневицькій виправній колонії в ув'язнених вилучили заборонені речі. ФОТО
У Маневицькій виправній колонії в ув'язнених вилучили заборонені речі. ФОТО
У Маневицькій виправній колонії в ув'язнених вилучили заборонені речі. ФОТО
У Маневицькій виправній колонії в ув'язнених вилучили заборонені речі. ФОТО

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Теги: Маневичі, колонія, засуджені
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