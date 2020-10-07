Негода дорого обходиться бюджету: скільки Луцьк витратить на прибирання снігу





Про це розповів Ігор Поліщук.



Усього для прибирання снігу в місті в останні два дні залучили 60 одиниць техніки, з яких 21 спецавто – комунальна техніка. Ще 39 снігоочисних машин залучені за договорами оренди та на безоплатній основі. Розчищуванням тротуарів в місті займається 11 спецмашин.



Скільки коштуватиме оренда додаткової техніки, зі слів посадовця, поки невідомо. Усі витрати на подолання наслідків стихії в Луцькраді робитимуть після завершення негоди.



Зі слів міського голови, негода дорого обходиться бюджету.



"Година роботи маленького Бобкета, – 600 гривень і його доставка – 400 гривень. Більша техніка може вартувати і 1000, і 1500 гривень за годину", – додав Ігор Поліщук.



Всього за чотири попередні дні комунальники вивезли з Луцька понад три тисячі тонн снігу. Його з вулиць Луцька нині вивозять на вулицю Набережну, щоб при таненні тала вода потрапляла у Стир, а не на вулиці міста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На роботу з прибирання вулиць Луцька в негоду у міському бюджеті передбачили 3,5 мільйона гривень на рік Про це розповів Суспільному міський головаУсього для прибирання снігу в місті в останні два дні залучили 60 одиниць техніки, з яких 21 спецавто – комунальна техніка. Ще 39 снігоочисних машин залучені за договорами оренди та на безоплатній основі. Розчищуванням тротуарів в місті займається 11 спецмашин.Скільки коштуватиме оренда додаткової техніки, зі слів посадовця, поки невідомо. Усі витрати на подолання наслідків стихії в Луцькраді робитимуть після завершення негоди.Зі слів міського голови, негода дорого обходиться бюджету."Година роботи маленького Бобкета, – 600 гривень і його доставка – 400 гривень. Більша техніка може вартувати і 1000, і 1500 гривень за годину", – додав Ігор Поліщук.Всього за чотири попередні дні комунальники вивезли з Луцька понад три тисячі тонн снігу. Його з вулиць Луцька нині вивозять на вулицю Набережну, щоб при таненні тала вода потрапляла у Стир, а не на вулиці міста.

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