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Негода дорого обходиться бюджету: скільки Луцьк витратить на прибирання снігу

Негода дорого обходиться бюджету: скільки Луцьк витратить на прибирання снігу
На роботу з прибирання вулиць Луцька в негоду у міському бюджеті передбачили 3,5 мільйона гривень на рік.

Про це розповів Суспільному міський голова Ігор Поліщук.

Усього для прибирання снігу в місті в останні два дні залучили 60 одиниць техніки, з яких 21 спецавто – комунальна техніка. Ще 39 снігоочисних машин залучені за договорами оренди та на безоплатній основі. Розчищуванням тротуарів в місті займається 11 спецмашин.

Скільки коштуватиме оренда додаткової техніки, зі слів посадовця, поки невідомо. Усі витрати на подолання наслідків стихії в Луцькраді робитимуть після завершення негоди.

Зі слів міського голови, негода дорого обходиться бюджету.

"Година роботи маленького Бобкета, – 600 гривень і його доставка – 400 гривень. Більша техніка може вартувати і 1000, і 1500 гривень за годину", – додав Ігор Поліщук.

Всього за чотири попередні дні комунальники вивезли з Луцька понад три тисячі тонн снігу. Його з вулиць Луцька нині вивозять на вулицю Набережну, щоб при таненні тала вода потрапляла у Стир, а не на вулиці міста.


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Теги: негода, Луцьк, кошти, бюджет
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Коментарі 2
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А де ця техніка працює? Чи лише на словах... Бо щось не видно що чистять...
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за минулі зими зекономили
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