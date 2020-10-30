На Сході підірвався український боєць





Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування "Схід".



Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.



На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.



Обставини з’ясовуються.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 12 лютого, в районі населеного пункту Павлопіль, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування "Схід".Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.Обставини з’ясовуються.

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