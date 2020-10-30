На Сході підірвався український боєць
Сьогодні, 17:45
Сьогодні, 12 лютого, в районі населеного пункту Павлопіль, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування "Схід".
Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.
Обставини з’ясовуються.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування "Схід".
Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.
Обставини з’ясовуються.
Фото - ілюстративне
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