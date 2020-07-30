Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Сьогодні, 09:30
У Волинській обласній клінічній лікарні готуються до старту нової сторінки в історії розвитку медзакладу – невдовзі тут пересаджуватимуть органи.
Які саме трансплантації будуть здійснювати та на якому етапі підготовка, у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів очільник медичного закладу Олександр Дудар.
Нагадаємо, тиждень тому стало відомо про те, що обласна лікарня отримала ліцензію проведення операцій із трансплантації органів.
Олександр Дудар зауважує, що для того, аби це відбулося, у лікарні виконали всі умови ліцензійного відділу Міністерства охорони здоров’я України – представили наявність матеріально-технічної бази, відповідного персоналу, виконали всі необхідні для цього накази профільного міністерства.
«Однією з перших засад у цьому процесі є створення в комісії з відбору донорів. Щоб визначити людину донором, треба перед тим діагностувати смерть мозку. У лікарні створили комісію, у якій є і транспланткоординатори (люди, які працюють з родичами донорів, з реципієнтами). Наразі ми підготували два транспланткоординатори», - розповідає керівник обласної лікарні.
За його словами, у лікарні мають намір проводити щонайменше пересадку серця, печінки і нирок.
У лікарні працює кардіоцентр, тому є професійний персонал, який вже тривалий час здійснює складні операції на серці. Щороку тут виконують понад 200 операцій. Наразі один кардіохірург лікарні перебуває на навчанні з трансплантології.
До того ж, лікарня має повністю оновлений парк обладнання для кардіохірургії (операційні столи, лампи, електрохірургічні пристрої, інструменти тощо) та відповідні операційні.
Готуються у лікарні також і до пересадки нирок. Саме тому лікар-уролог також перебуває на відповідному навчанні.
Окрім того, на навчанні з пересадки печінки перебуває лікар-хірург.
«У нас є відділення нефрології (діагностика хвороб нирки та їх лікування), тому весь обласний реєстр хворих, які потребують гемодіалізу, є у фахівців відділення. У нас раніше не було відділення гемодіалізу, але наразі на завершальному етапі – облаштування такого відділення на 10 ліжок. Тож пацієнти гемодіалізу зможуть бути пацієнтами для трансплантації нирок», – розповідає Олександр Дудар.
Він додає, що в обласній лікарні – єдине в області відділення гематології для дорослих. Тож тут розглядають варіанти проходження курсів для гематологів для проведення пересадок кісткового мозку у перспективі. Окрім того, розглядатимуть можливість пересадки рогівки ока у майбутньому.
«Отримання ліцензії – це юридичний момент. Його ми змогли втілити через те, що ще у 2020-му забезпечили наявність матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу. А вже у 2021-му плануємо втілювати цю ліцензію в життя, пересаджувати органи. Надіємося, будемо справлятися своїми силами, але за потреби будемо залучати столичних фахівців», – запевнив керівник лікарні.
Тож, лікарні технічно готові до трансплантації, лікарі невдовзі завершать відповідну підготовку й, коли буде відповідна потреба та ситуація, зможуть провести першу пересадку.
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Які саме трансплантації будуть здійснювати та на якому етапі підготовка, у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів очільник медичного закладу Олександр Дудар.
Нагадаємо, тиждень тому стало відомо про те, що обласна лікарня отримала ліцензію проведення операцій із трансплантації органів.
Олександр Дудар зауважує, що для того, аби це відбулося, у лікарні виконали всі умови ліцензійного відділу Міністерства охорони здоров’я України – представили наявність матеріально-технічної бази, відповідного персоналу, виконали всі необхідні для цього накази профільного міністерства.
«Однією з перших засад у цьому процесі є створення в комісії з відбору донорів. Щоб визначити людину донором, треба перед тим діагностувати смерть мозку. У лікарні створили комісію, у якій є і транспланткоординатори (люди, які працюють з родичами донорів, з реципієнтами). Наразі ми підготували два транспланткоординатори», - розповідає керівник обласної лікарні.
За його словами, у лікарні мають намір проводити щонайменше пересадку серця, печінки і нирок.
У лікарні працює кардіоцентр, тому є професійний персонал, який вже тривалий час здійснює складні операції на серці. Щороку тут виконують понад 200 операцій. Наразі один кардіохірург лікарні перебуває на навчанні з трансплантології.
До того ж, лікарня має повністю оновлений парк обладнання для кардіохірургії (операційні столи, лампи, електрохірургічні пристрої, інструменти тощо) та відповідні операційні.
Готуються у лікарні також і до пересадки нирок. Саме тому лікар-уролог також перебуває на відповідному навчанні.
Окрім того, на навчанні з пересадки печінки перебуває лікар-хірург.
«У нас є відділення нефрології (діагностика хвороб нирки та їх лікування), тому весь обласний реєстр хворих, які потребують гемодіалізу, є у фахівців відділення. У нас раніше не було відділення гемодіалізу, але наразі на завершальному етапі – облаштування такого відділення на 10 ліжок. Тож пацієнти гемодіалізу зможуть бути пацієнтами для трансплантації нирок», – розповідає Олександр Дудар.
Він додає, що в обласній лікарні – єдине в області відділення гематології для дорослих. Тож тут розглядають варіанти проходження курсів для гематологів для проведення пересадок кісткового мозку у перспективі. Окрім того, розглядатимуть можливість пересадки рогівки ока у майбутньому.
«Отримання ліцензії – це юридичний момент. Його ми змогли втілити через те, що ще у 2020-му забезпечили наявність матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу. А вже у 2021-му плануємо втілювати цю ліцензію в життя, пересаджувати органи. Надіємося, будемо справлятися своїми силами, але за потреби будемо залучати столичних фахівців», – запевнив керівник лікарні.
Тож, лікарні технічно готові до трансплантації, лікарі невдовзі завершать відповідну підготовку й, коли буде відповідна потреба та ситуація, зможуть провести першу пересадку.
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