Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка

У Волинській обласній клінічній лікарні готуються до старту нової сторінки в історії розвитку медзакладу – невдовзі тут пересаджуватимуть органи.Які саме трансплантації будуть здійснювати та на якому етапі підготовка, у коментарірозповів очільник медичного закладуНагадаємо, тиждень томуОлександр Дудар зауважує, що для того, аби це відбулося, у лікарні виконали всі умови ліцензійного відділу Міністерства охорони здоров’я України – представили наявність матеріально-технічної бази, відповідного персоналу, виконали всі необхідні для цього накази профільного міністерства.«Однією з перших засад у цьому процесі є створення в комісії з відбору донорів. Щоб визначити людину донором, треба перед тим діагностувати смерть мозку. У лікарні створили комісію, у якій є і транспланткоординатори (люди, які працюють з родичами донорів, з реципієнтами). Наразі ми підготували два транспланткоординатори», - розповідає керівник обласної лікарні.За його словами, у лікарні мають намір проводити щонайменше пересадку серця, печінки і нирок.У лікарні працює кардіоцентр, тому є професійний персонал, який вже тривалий час здійснює складні операції на серці. Щороку тут виконують понад 200 операцій. Наразі один кардіохірург лікарні перебуває на навчанні з трансплантології.До того ж, лікарня має повністю оновлений парк обладнання для кардіохірургії (операційні столи, лампи, електрохірургічні пристрої, інструменти тощо) та відповідні операційні.Готуються у лікарні також і до пересадки нирок. Саме тому лікар-уролог також перебуває на відповідному навчанні.Окрім того, на навчанні з пересадки печінки перебуває лікар-хірург.«У нас є відділення нефрології (діагностика хвороб нирки та їх лікування), тому весь обласний реєстр хворих, які потребують гемодіалізу, є у фахівців відділення. У нас раніше не було відділення гемодіалізу, але наразі на завершальному етапі – облаштування такого відділення на 10 ліжок. Тож пацієнти гемодіалізу зможуть бути пацієнтами для трансплантації нирок», – розповідає Олександр Дудар.Він додає, що в обласній лікарні – єдине в області відділення гематології для дорослих. Тож тут розглядають варіанти проходження курсів для гематологів для проведення пересадок кісткового мозку у перспективі. Окрім того, розглядатимуть можливість пересадки рогівки ока у майбутньому.«Отримання ліцензії – це юридичний момент. Його ми змогли втілити через те, що ще у 2020-му забезпечили наявність матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу. А вже у 2021-му плануємо втілювати цю ліцензію в життя, пересаджувати органи. Надіємося, будемо справлятися своїми силами, але за потреби будемо залучати столичних фахівців», – запевнив керівник лікарні.Тож, лікарні технічно готові до трансплантації, лікарі невдовзі завершать відповідну підготовку й, коли буде відповідна потреба та ситуація, зможуть провести першу пересадку.