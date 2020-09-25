Повідомили, в яких медзакладах Волині створили перші мобільні бригади для вакцинації від COVID-19. СПИСОК

Волинь готується до першого етапу вакцинації від коронавірусної хвороби, який розпочнеться уже до кінця лютого. Відтак, для його реалізації у області створили 6 мобільних бригад, які виїжджатимуть до робочих колективів медиків.Про це повідомляє Волинська ОДА з посиланням на управління охорони здоров’я облдержадміністрації.Нагадаємо, що наприкінці 2020 року в Україні наказом Міністерства охорони здоров’я затверджена Дорожня карта з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках.Згідно з реалізацією етапів карти, наразі в області створили– КП «Луцький ЦПМД» – 1 бригада;– КП «Луцький ЦПМД №1» – 1 бригада;– КП «Луцький ЦПМД №2» – 1 бригада;– КНП «Нововолинський ЦПМСД» – 1 бригада;– «Ковельське МТМО» – 2 бригади.З них 2 мобільні бригади (на базі КП «Луцький ЦПМД №2» та КНП «Ковельське МТМО) визначені для реалізації «першої хвилі» вакцинації 1 етапу Дорожньої карти. Склад мобільної бригади: лікар резерву, дві медичні сестри, медична сестра резерву та водій.Також медичні працівники вищезгаданих бригад проходять навчання та тренінги щодо етапів вакцинації, аби налаштувати злагоджену координацію та логістику в ході проведення першого етапу вакцинації проти COVID-19.Окрім того, уже визначили 66 тимчасових стаціонарних пунктів щеплення, які будуть розгорнуті на базі закладів первинної ланки для реалізації 2 етапу Дорожньої карти.Слід зазначити, що вакцинація від COVID-19 в Україні буде відбуватися добровільно та безкоштовно. Усього Міністерство охорони здоров’я України визначило 5 етапів проведення щеплень від коронавірусної інфекції, впродовж яких запланували імунізувати майже все населення країни. Залежно від доступності вакцини, етапи можуть відбуватися паралельно.Нагадаємо, найпершими щеплення від COVID-19 отримають:– усі працівники мобільних бригад з вакцинації;– усі медичні працівники (лікарі, середній та молодший медичний персонал), які працюють у закладах, де надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19;– усі працівники лабораторій, які проводять лабораторні дослідження на COVID-19;– усі працівники екстреної медичної допомоги включно з водіями;– люди, які перебувають у спеціалізованих закладах, та працівники цих установ (інтернатах, будинках для літніх людей тощо);– працівники спеціалізованих закладів (інтернатів, будинків для осіб похилого віку тощо);– військовослужбовці (включаючи Збройні Сили України та Національну гвардію України), які беруть участь в Операції об’єднаних сил на Сході України.У лютому Україна отримає 117 тис. доз мРНК вакцини американського виробництва від Pfizer-BioNTech у межах глобальної ініціативи COVAX. Вона відразу буде розподілена для вакцинації працівників лікарень, у яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19. Протягом першого півріччя Україна також може отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford у межах COVAX.