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Повідомили, в яких медзакладах Волині створили перші мобільні бригади для вакцинації від COVID-19. СПИСОК

Повідомили, в яких медзакладах Волині створили перші мобільні бригади для вакцинації від COVID-19. СПИСОК
Волинь готується до першого етапу вакцинації від коронавірусної хвороби, який розпочнеться уже до кінця лютого. Відтак, для його реалізації у області створили 6 мобільних бригад, які виїжджатимуть до робочих колективів медиків.

Про це повідомляє Волинська ОДА з посиланням на управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Нагадаємо, що наприкінці 2020 року в Україні наказом Міністерства охорони здоров’я затверджена Дорожня карта з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках.

Згідно з реалізацією етапів карти, наразі в області створили 6 мобільних бригад на базі:
– КП «Луцький ЦПМД» – 1 бригада;
– КП «Луцький ЦПМД №1» – 1 бригада;
– КП «Луцький ЦПМД №2» – 1 бригада;
– КНП «Нововолинський ЦПМСД» – 1 бригада;
– «Ковельське МТМО» – 2 бригади.

З них 2 мобільні бригади (на базі КП «Луцький ЦПМД №2» та КНП «Ковельське МТМО) визначені для реалізації «першої хвилі» вакцинації 1 етапу Дорожньої карти. Склад мобільної бригади складає: лікар резерву, дві медичні сестри, медична сестра резерву та водій.

Також медичні працівники вищезгаданих бригад проходять навчання та тренінги щодо етапів вакцинації, аби налаштувати злагоджену координацію та логістику в ході проведення першого етапу вакцинації проти COVID-19.

Окрім того, уже визначили 66 тимчасових стаціонарних пунктів щеплення, які будуть розгорнуті на базі закладів первинної ланки для реалізації 2 етапу Дорожньої карти.

Слід зазначити, що вакцинація від COVID-19 в Україні буде відбуватися добровільно та безкоштовно. Усього Міністерство охорони здоров’я України визначило 5 етапів проведення щеплень від коронавірусної інфекції, впродовж яких запланували імунізувати майже все населення країни. Залежно від доступності вакцини, етапи можуть відбуватися паралельно.

Нагадаємо, найпершими щеплення від COVID-19 отримають:
– усі працівники мобільних бригад з вакцинації;
– усі медичні працівники (лікарі, середній та молодший медичний персонал), які працюють у закладах, де надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19;
– усі працівники лабораторій, які проводять лабораторні дослідження на COVID-19;
– усі працівники екстреної медичної допомоги включно з водіями;
– люди, які перебувають у спеціалізованих закладах, та працівники цих установ (інтернатах, будинках для літніх людей тощо);
– працівники спеціалізованих закладів (інтернатів, будинків для осіб похилого віку тощо);
– військовослужбовці (включаючи Збройні Сили України та Національну гвардію України), які беруть участь в Операції об’єднаних сил на Сході України.

У лютому Україна отримає 117 тис. доз мРНК вакцини американського виробництва від Pfizer-BioNTech у межах глобальної ініціативи COVAX. Вона відразу буде розподілена для вакцинації працівників лікарень, у яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19. Протягом першого півріччя Україна також може отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford у межах COVAX.


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Теги: Волинь, вакцинація, мобільні бригади
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