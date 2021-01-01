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На Волині зіткнулися 5 автомобілів. ФОТО

На Волині зіткнулися 5 автомобілів. ФОТО
12-го лютого близько 18:00 у Володимирі-Волинському на світлофорі, що встановлений на перехресті вулиць Ковельської та Драгоманова, сталося дві аварії.

Про це повідомляє "Буг".

Відомо, що на повороті Драгоманова зіткнулися три легкових авто. За декілька хвилин на Ковальській – бус і ВАЗ. На місці працювала поліція.

До слова, на перехресті вулиць Ковельської та Драгоманова за 12-те лютого сталося три ДТП, одна з яких - близько 15:00 за участю Renault та Fiat. За два останні дні це вже 5-та автопригода на цьому місці.

На Волині зіткнулися 5 автомобілів. ФОТО
На Волині зіткнулися 5 автомобілів. ФОТО
На Волині зіткнулися 5 автомобілів. ФОТО
На Волині зіткнулися 5 автомобілів. ФОТО

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Теги: аварія, Володимир, 5 авто
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