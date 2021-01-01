На Волині зіткнулися 5 автомобілів. ФОТО
Сьогодні, 19:03
12-го лютого близько 18:00 у Володимирі-Волинському на світлофорі, що встановлений на перехресті вулиць Ковельської та Драгоманова, сталося дві аварії.
Про це повідомляє "Буг".
Відомо, що на повороті Драгоманова зіткнулися три легкових авто. За декілька хвилин на Ковальській – бус і ВАЗ. На місці працювала поліція.
До слова, на перехресті вулиць Ковельської та Драгоманова за 12-те лютого сталося три ДТП, одна з яких - близько 15:00 за участю Renault та Fiat. За два останні дні це вже 5-та автопригода на цьому місці.
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Про це повідомляє "Буг".
Відомо, що на повороті Драгоманова зіткнулися три легкових авто. За декілька хвилин на Ковальській – бус і ВАЗ. На місці працювала поліція.
До слова, на перехресті вулиць Ковельської та Драгоманова за 12-те лютого сталося три ДТП, одна з яких - близько 15:00 за участю Renault та Fiat. За два останні дні це вже 5-та автопригода на цьому місці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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