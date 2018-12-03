Попросила подзвонити: волинянка в парку вкрала в чоловіка телефон





Про це повідомляє



Так, в обід 27-го квітня 2020 року уродженка села Боровичі Маневицького району, перебуваючи на літній естраді «Нововолинського парку культури та відпочинку», попросила у візуально знайомого чоловіка мобільний телефон «VIVO» Y11 1906, аби подзвонити, й вкрала його. Вартість мобілки, згідно з висновком судово-товарознавчої експертизи, становить 3070,67 гривень.



Проти жінки порушили кримінальне провадження за за ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).



У судовому засіданні обвинувачена зізналася, що зловживаючи довірою знайомого, вкрала в нього телефон і здала його у ломбард, але в подальшому не викупила. Пояснила, що потерпілий не настоював на поверненні мобільного телефону і не має до неї на сьогоднішній день жодних претензій.



Слова шахрайки підтвердив і потерпілий.



Розглянувши матеріали справи, суд визнав жінку виною та призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.



Окрім цього, злодійці доведеться сплатити в дохід держави 654 гривні за проведення експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жінка, яка у Нововолинському парку, виманила в чоловіка мобільний телефон, а потім його вкрала, заплатить штраф.Про це повідомляє БУГ , посилаючись на вирок Нововолинського міського суду.Так, в обід 27-го квітня 2020 року уродженка села Боровичі Маневицького району, перебуваючи на літній естраді «Нововолинського парку культури та відпочинку», попросила у візуально знайомого чоловіка мобільний телефон «VIVO» Y11 1906, аби подзвонити, й вкрала його. Вартість мобілки, згідно з висновком судово-товарознавчої експертизи, становить 3070,67 гривень.Проти жінки порушили кримінальне провадження за за ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).У судовому засіданні обвинувачена зізналася, що зловживаючи довірою знайомого, вкрала в нього телефон і здала його у ломбард, але в подальшому не викупила. Пояснила, що потерпілий не настоював на поверненні мобільного телефону і не має до неї на сьогоднішній день жодних претензій.Слова шахрайки підтвердив і потерпілий.Розглянувши матеріали справи, суд визнав жінку виною та призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.Окрім цього, злодійці доведеться сплатити в дохід держави 654 гривні за проведення експертизи.

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