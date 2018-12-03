вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Попросила подзвонити: волинянка в парку вкрала в чоловіка телефон

Попросила подзвонити: волинянка в парку вкрала в чоловіка телефон
Жінка, яка у Нововолинському парку, виманила в чоловіка мобільний телефон, а потім його вкрала, заплатить штраф.

Про це повідомляє БУГ, посилаючись на вирок Нововолинського міського суду.

Так, в обід 27-го квітня 2020 року уродженка села Боровичі Маневицького району, перебуваючи на літній естраді «Нововолинського парку культури та відпочинку», попросила у візуально знайомого чоловіка мобільний телефон «VIVO» Y11 1906, аби подзвонити, й вкрала його. Вартість мобілки, згідно з висновком судово-товарознавчої експертизи, становить 3070,67 гривень.

Проти жінки порушили кримінальне провадження за за ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).

У судовому засіданні обвинувачена зізналася, що зловживаючи довірою знайомого, вкрала в нього телефон і здала його у ломбард, але в подальшому не викупила. Пояснила, що потерпілий не настоював на поверненні мобільного телефону і не має до неї на сьогоднішній день жодних претензій.

Слова шахрайки підтвердив і потерпілий.

Розглянувши матеріали справи, суд визнав жінку виною та призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.

Окрім цього, злодійці доведеться сплатити в дохід держави 654 гривні за проведення експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, суд, Волинь, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Попросила подзвонити: волинянка в парку вкрала в чоловіка телефон
Сьогодні, 05:27
В Україні можуть почати штрафувати водіїв, які ображатимуть поліцейських
Сьогодні, 04:21
У Німеччині за участь в Голокості судитимуть 100-річного охоронця концтабору
Сьогодні, 03:17
У волинському суді відбулися масові навчання провоохоронців. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
У Тернополі жінка обкрадала людей під час богослужінь в храмах
Сьогодні, 01:13
Схожі новини
Волинян, який вкрав велосипед, «відсидить» три місяці Волинян, який вкрав велосипед, «відсидить» три місяці
03 грудень, 2018, 18:29
На Волині зловмисник обікрав навчальний заклад На Волині зловмисник обікрав навчальний заклад
12 лютий, 09:25
Волинянка отримала штраф за крадіжку двох пляшок бренді та пакета сметани Волинянка отримала штраф за крадіжку двох пляшок бренді та пакета сметани
12 лютий, 02:13
Волинянина, який викрав чуже авто, оштрафували на чималу суму Волинянина, який викрав чуже авто, оштрафували на чималу суму
04 лютий, 19:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Попросила подзвонити: волинянка в парку вкрала в чоловіка телефон
Сьогодні, 05:27
 0
В Україні можуть почати штрафувати водіїв, які ображатимуть поліцейських
Сьогодні, 04:21
 0
У Німеччині за участь в Голокості судитимуть 100-річного охоронця концтабору
Сьогодні, 03:17
 0
У волинському суді відбулися масові навчання провоохоронців. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
 0
У Тернополі жінка обкрадала людей під час богослужінь в храмах
Сьогодні, 01:13
 0
Медіа
відео
1/8