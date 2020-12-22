вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Деякі волинські дороги – закриті для проїзду фур

Деякі волинські дороги – закриті для проїзду фур
На окремих ділянка дороги у Волинській області діють обмеження для руху великогабаритного транспорту.

Про це повідомляють у ДСНС.

За інформацією рятувальників, станом на 18:00 спостерігається невеликий сніг у Тернопільській, Чернігівській, Рівненській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Івано-Франківська, Полтавській, Черкаській, Хмельницький, Сумській, та Херсонській областях. У Донецькій області – місцями невеликий сніг з дощем.

За інформацією Укравтодору проїзд по дорогах загального користування забезпечено, з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діють обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту на таких ділянках доріг у Волинській області: Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) та Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі).

У всіх областях України для розчистки доріг Служба автомобільних доріг залучила понад 2 700 осіб та 2 140 одиниць техніки.

Підрозділи ДСНС з початку негоди вивільнили зі снігових заметів понад 1050 транспортних засобів, у т.ч. 36 карет ШМД та 37 автобусів та надано допомогу понад 1700 особам. Прибрано 15 повалених дерев. Від ДСНС залучалось 630 чол. та 189 од. техніки.

Координацію дій щодо транспортного сполучення здійснює міжвідомчі штаби Укравтодору та Служби автомобільних доріг в областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, дорога, транспорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині рятувальники допомогли хворій бабусі дістатися до лікарні. ФОТО
Сьогодні, 20:59
Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 13 лютого
Сьогодні, 20:31
Деякі волинські дороги – закриті для проїзду фур
Сьогодні, 19:54
Спіймали двох волинян, які упродовж місяця обкрадали будинок господаря
Сьогодні, 19:25
На Волині зіткнулися 5 автомобілів. ФОТО
Сьогодні, 19:03
Схожі новини
Селяни на Волині майже 40 років живуть без дороги. ВІДЕО Селяни на Волині майже 40 років живуть без дороги. ВІДЕО
22 грудень, 2020, 22:58
Волинські жінки розблокували міжнародну трасу. ФОТО Волинські жінки розблокували міжнародну трасу. ФОТО
30 липень, 2014, 19:46
На дорозі Устилуг-Луцьк-Рівне – ожеледиця: водіїв просять бути обережними На дорозі Устилуг-Луцьк-Рівне – ожеледиця: водіїв просять бути обережними
30 грудень, 2020, 10:58
На Волині працює понад 60 машин, які обробляють дороги протиожеледними матеріалами На Волині працює понад 60 машин, які обробляють дороги протиожеледними матеріалами
10 грудень, 2020, 11:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку визволили 2-річного малюка із зачиненої автівки. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
11 лютий, 09:27
 1
На Волині рятувальники допомогли хворій бабусі дістатися до лікарні. ФОТО
Сьогодні, 20:59
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 13 лютого
Сьогодні, 20:31
 0
Деякі волинські дороги – закриті для проїзду фур
Сьогодні, 19:54
 0
Спіймали двох волинян, які упродовж місяця обкрадали будинок господаря
Сьогодні, 19:25
 0
Медіа
відео
1/8