Деякі волинські дороги – закриті для проїзду фур

На окремих ділянка дороги у Волинській області діють обмеження для руху великогабаритного транспорту.Про це повідомляють у ДСНС.За інформацією рятувальників, станом на 18:00 спостерігається невеликий сніг у Тернопільській, Чернігівській, Рівненській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Івано-Франківська, Полтавській, Черкаській, Хмельницький, Сумській, та Херсонській областях. У Донецькій області – місцями невеликий сніг з дощем.За інформацією Укравтодору проїзд по дорогах загального користування забезпечено, з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діють обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту на таких ділянках доріг у Волинській області: Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) та Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі).У всіх областях України для розчистки доріг Служба автомобільних доріг залучила понад 2 700 осіб та 2 140 одиниць техніки.Підрозділи ДСНС з початку негоди вивільнили зі снігових заметів понад 1050 транспортних засобів, у т.ч. 36 карет ШМД та 37 автобусів та надано допомогу понад 1700 особам. Прибрано 15 повалених дерев. Від ДСНС залучалось 630 чол. та 189 од. техніки.Координацію дій щодо транспортного сполучення здійснює міжвідомчі штаби Укравтодору та Служби автомобільних доріг в областях.