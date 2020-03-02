На Волині у День закоханих поберуться 18 пар

У День святого Валентина, 14 лютого узаконять свої почуття 18 закоханих пар з Волинської області.Про це йдеться на сторінці Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції - м. Львів у фейсбуці.«Особливим цей день є для тих, хто вирішив поєднати свої долі. Тож, у Львівській області 14.02.2021 виявили бажання зареєструвати шлюб - 26 пар, Волинській області - 18 пар, Рівненській області – 30 пар. Цього дня Львівський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану, Луцький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану, Рівненський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану працюватимуть з 08:00 до 20:00 години та братимуть участь у всеукраїнській акції ініційованій Міністерством юстиції України - «Кохання поза часом 2021», - йдеться у дописі.В рамках акції закохані пари зможуть:- подати заяву про державну реєстрацію шлюбу у фантастичній атмосфері свята кохання;- зареєструвати шлюб;- відзначити ювілей весілля.