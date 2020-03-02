На Волині у День закоханих поберуться 18 пар
Сьогодні, 08:36
У День святого Валентина, 14 лютого узаконять свої почуття 18 закоханих пар з Волинської області.
Про це йдеться на сторінці Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції - м. Львів у фейсбуці.
«Особливим цей день є для тих, хто вирішив поєднати свої долі. Тож, у Львівській області 14.02.2021 виявили бажання зареєструвати шлюб - 26 пар, Волинській області - 18 пар, Рівненській області – 30 пар. Цього дня Львівський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану, Луцький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану, Рівненський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану працюватимуть з 08:00 до 20:00 години та братимуть участь у всеукраїнській акції ініційованій Міністерством юстиції України - «Кохання поза часом 2021», - йдеться у дописі.
В рамках акції закохані пари зможуть:
- подати заяву про державну реєстрацію шлюбу у фантастичній атмосфері свята кохання;
- зареєструвати шлюб;
- відзначити ювілей весілля.
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Про це йдеться на сторінці Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції - м. Львів у фейсбуці.
«Особливим цей день є для тих, хто вирішив поєднати свої долі. Тож, у Львівській області 14.02.2021 виявили бажання зареєструвати шлюб - 26 пар, Волинській області - 18 пар, Рівненській області – 30 пар. Цього дня Львівський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану, Луцький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану, Рівненський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану працюватимуть з 08:00 до 20:00 години та братимуть участь у всеукраїнській акції ініційованій Міністерством юстиції України - «Кохання поза часом 2021», - йдеться у дописі.
В рамках акції закохані пари зможуть:
- подати заяву про державну реєстрацію шлюбу у фантастичній атмосфері свята кохання;
- зареєструвати шлюб;
- відзначити ювілей весілля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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