«Або з нами, або проти нас», - на Закарпатті контрабандисти напали на прикордонників і погрожували їм

На Закарпатті контрабандисти вдерлися до помешкання прикордонників, застосували газовий балончик та погрожували їм фізичною розправою.Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби.«Або ви з нами, або матимете проблеми!», - з такою погрозою вдерлися контрабандисти у помешкання до охоронців державного кордону України.11 лютого, до приватного помешкання, яке орендують двоє дільничних інспекторів прикордонної служби відділення «Горонглаб» Мукачівського прикордонного загону, вдерлися невідомі, які застосували проти військовослужбовців газовий балончик. Нападники висловлювали погрози фізичною розправою.Найімовірніша причина нападу на прикордонників – припинення незаконної оборудки пачкарів минулого тижня. Наряд, до складу якого входив один із потерпілих військовослужбовців, виявив сховок з понад 20 ящиками сигарет, які контрабандисти планували переправити в Угорщину. Законні дії прикордонників обурили ділків і ті, у свою чергу вирішили помститися та залякати правоохоронців.До місця події викликали карету швидкої допомоги та працівників поліції. З метою початку досудового розслідування за ч. 2 ст.345 ККУ «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» прикордонники направили відповідне повідомлення до ГУНП у Закарпатській області, військової прокуратури Ужгородського гарнізону та Закарпатської обласної прокуратури. Особи нападників наразі встановлюються.Принциповість та не підкупність прикордонників дедалі частіше дратує контрабандистів та стає причиною їх підлих нападів. Тут варто додати, що тільки впродовж минулого року зафіксовано 27 фактів застосування насильства до особового складу Держприкордонслужби, 3 факти пошкодження військового майна, 9 фактів пошкодження майна військовослужбовців Держприкордонслужби та 15 фактів погроз фізичного насильства відносно особового складу прикордонного відомства.Така ганебна зухвалість протиправних елементів вже призвела до загибелі у листопаді 2018 року Вадима Березенського – начальника відділу прикордонної служби «Ділове» Мукачівського загону. Під час активних заходів з пошуку осіб, причетних до контрабанди сигарет, офіцера-прикордонника задавили автомобілем. Вбивцю досі не покарано, триває розгляд справи у суді.