На Волині рятувальники допомогли хворій бабусі дістатися до лікарні. ФОТО

На Волині ДСНСники допомогли хворій літній жінці дістатися до лікувального закладу.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив речник управління ДСНС у Волинській області12 лютого післяобідньої пори поблизу села Тристень Рожищенського району машина швидкої допомоги застряла у снігових переметах. На допомогу медикам прибули рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини Рожищенського районного відділу Управління ДСНС України у Волинській області.Через замет рух "швидкої" до місця виклику був неможливий, отже лікаря забрали до себе вогнеборці у авто і разом на пожежній автоцистерні підвищеної прохідності рушили до хворої одинокої бабусі в село Ворончин.Після огляду хворої лікар прийняв рішення щодо її госпіталізації, а отже працівники ДСНС на борт пожежної автівки забрали бабусю і лікаря та доставили їх до карети швидкої. Рятувальники витягнули машину медиків із замету і супроводили до районної лікарні в місто Рожище.