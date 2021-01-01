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На Волині рятувальники допомогли хворій бабусі дістатися до лікарні. ФОТО

На Волині рятувальники допомогли хворій бабусі дістатися до лікарні. ФОТО
На Волині ДСНСники допомогли хворій літній жінці дістатися до лікувального закладу.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив речник управління ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.

12 лютого післяобідньої пори поблизу села Тристень Рожищенського району машина швидкої допомоги застряла у снігових переметах. На допомогу медикам прибули рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини Рожищенського районного відділу Управління ДСНС України у Волинській області.

Через замет рух "швидкої" до місця виклику був неможливий, отже лікаря забрали до себе вогнеборці у авто і разом на пожежній автоцистерні підвищеної прохідності рушили до хворої одинокої бабусі в село Ворончин.

Після огляду хворої лікар прийняв рішення щодо її госпіталізації, а отже працівники ДСНС на борт пожежної автівки забрали бабусю і лікаря та доставили їх до карети швидкої. Рятувальники витягнули машину медиків із замету і супроводили до районної лікарні в місто Рожище.

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Теги: ДСНС, Волинь
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