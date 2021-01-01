На Волині рятувальники допомогли хворій бабусі дістатися до лікарні. ФОТО
Сьогодні, 20:59
На Волині ДСНСники допомогли хворій літній жінці дістатися до лікувального закладу.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив речник управління ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.
12 лютого післяобідньої пори поблизу села Тристень Рожищенського району машина швидкої допомоги застряла у снігових переметах. На допомогу медикам прибули рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини Рожищенського районного відділу Управління ДСНС України у Волинській області.
Через замет рух "швидкої" до місця виклику був неможливий, отже лікаря забрали до себе вогнеборці у авто і разом на пожежній автоцистерні підвищеної прохідності рушили до хворої одинокої бабусі в село Ворончин.
Після огляду хворої лікар прийняв рішення щодо її госпіталізації, а отже працівники ДСНС на борт пожежної автівки забрали бабусю і лікаря та доставили їх до карети швидкої. Рятувальники витягнули машину медиків із замету і супроводили до районної лікарні в місто Рожище.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив речник управління ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.
12 лютого післяобідньої пори поблизу села Тристень Рожищенського району машина швидкої допомоги застряла у снігових переметах. На допомогу медикам прибули рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини Рожищенського районного відділу Управління ДСНС України у Волинській області.
Через замет рух "швидкої" до місця виклику був неможливий, отже лікаря забрали до себе вогнеборці у авто і разом на пожежній автоцистерні підвищеної прохідності рушили до хворої одинокої бабусі в село Ворончин.
Після огляду хворої лікар прийняв рішення щодо її госпіталізації, а отже працівники ДСНС на борт пожежної автівки забрали бабусю і лікаря та доставили їх до карети швидкої. Рятувальники витягнули машину медиків із замету і супроводили до районної лікарні в місто Рожище.
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