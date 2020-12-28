Просять впізнати жінок, які в Луцьку знайшли гаманець і не повернули. ФОТО





Як повідомили представники потерпілого, 9 лютого близько 8:30 біля будівлі Волинського окружного адміністративного суду невідомі особи вчинили дії, які містять ознаки крадіжки, - повідомляє



За вказаним фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення та розпочали досудове розслідування.



«Прошу допомоги у встановленні осіб, які можуть бути причетні до скоєного правопорушення. Винагорода та конфіденційність гарантується!» - зазначає потерпілий.



Контактний телефон: 0976575642

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