Просять впізнати жінок, які в Луцьку знайшли гаманець і не повернули. ФОТО
Сьогодні, 21:18
Лучан просять впізнати двох жінок, які знайшли гаманець і не повернули власнику.
Як повідомили представники потерпілого, 9 лютого близько 8:30 біля будівлі Волинського окружного адміністративного суду невідомі особи вчинили дії, які містять ознаки крадіжки, - повідомляє ІА Волинські новини.
За вказаним фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення та розпочали досудове розслідування.
«Прошу допомоги у встановленні осіб, які можуть бути причетні до скоєного правопорушення. Винагорода та конфіденційність гарантується!» - зазначає потерпілий.
Контактний телефон: 0976575642
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Як повідомили представники потерпілого, 9 лютого близько 8:30 біля будівлі Волинського окружного адміністративного суду невідомі особи вчинили дії, які містять ознаки крадіжки, - повідомляє ІА Волинські новини.
За вказаним фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення та розпочали досудове розслідування.
«Прошу допомоги у встановленні осіб, які можуть бути причетні до скоєного правопорушення. Винагорода та конфіденційність гарантується!» - зазначає потерпілий.
Контактний телефон: 0976575642
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