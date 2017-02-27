У волинському суді відбулися масові навчання провоохоронців. ФОТО, ВІДЕО





Про це



Одна з трьох легенд, яку відпрацьовували силовики, полягала в тому, що більш як 10 громадян намагаються із застосуванням фізичної сили, не дозволити підсудному потрапити на засідання.



Силовик Федір Дроздик каже: блокують в'їзні ворота, аби перешкодити конвоюванню затриманої особи. Таким чином вчаться припиняти порушення громадського порядку в судах.



Найголовніше – аби підсудний не втік з-під варти, каже начальник варти стрілецької роти військової частини 1141 Нацгвардії Олександр Кішта. Додає: силовики мають бути морально стійкими. Сам чоловік уже восьмий рік охороняє підсудних у залі судових засідань.



Другий рік в органах судової охорони працює контролер Ігор Приступа. Каже, що конфліктних ситуацій не бракує. З його слів, силовиків готують до мінімального застосування сили та максимальної комунікації. Захисне спорядження, як-от бронежилет, каже судовий охоронець, потрібно одягати лише під час посиленої служби, а повноцінний комплекс захисту тільки під час масових порушень громадського порядку.



Такі навчання є далекими від реальних та можливих подій у суді, каже інспектор 2-ї роти ТОР Дмитро. Додає - в реальності силовики приймають рішення за лічені секунди та працюють жорсткіше.



Навчання нацгвардійців, рятувальників, поліцейських та працівників служби судової охорони тривали протягом години. Участь у них взяли понад сотня правоохоронців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському апеляційному суді відбулися спільні спецнавчання правоохоронних служб. Силовики тренувалися як діяти в умовах надзвичайних ситуацій у судах.Про це Суспільному розповів начальник відділу судової охорони області Богдан Павлюк.Одна з трьох легенд, яку відпрацьовували силовики, полягала в тому, що більш як 10 громадян намагаються із застосуванням фізичної сили, не дозволити підсудному потрапити на засідання.Силовик Федір Дроздик каже: блокують в'їзні ворота, аби перешкодити конвоюванню затриманої особи. Таким чином вчаться припиняти порушення громадського порядку в судах.Найголовніше – аби підсудний не втік з-під варти, каже начальник варти стрілецької роти військової частини 1141 Нацгвардії Олександр Кішта. Додає: силовики мають бути морально стійкими. Сам чоловік уже восьмий рік охороняє підсудних у залі судових засідань.Другий рік в органах судової охорони працює контролер Ігор Приступа. Каже, що конфліктних ситуацій не бракує. З його слів, силовиків готують до мінімального застосування сили та максимальної комунікації. Захисне спорядження, як-от бронежилет, каже судовий охоронець, потрібно одягати лише під час посиленої служби, а повноцінний комплекс захисту тільки під час масових порушень громадського порядку.Такі навчання є далекими від реальних та можливих подій у суді, каже інспектор 2-ї роти ТОР Дмитро. Додає - в реальності силовики приймають рішення за лічені секунди та працюють жорсткіше.Навчання нацгвардійців, рятувальників, поліцейських та працівників служби судової охорони тривали протягом години. Участь у них взяли понад сотня правоохоронців.

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