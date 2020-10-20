«Сплять по дві години», – міський голова розповів, як у негоду працюють луцькі комунальники

Ігор Поліщук розповів, що застосовувати покарання до чиновників, які відповідальні за розчищення обласного центру від снігу цього разу не буде.



Про це Повідомляє



"Працюють цілодобово, сплять десь дві години та стараються зробити все, що є в наших силах. Контролюють, удосконалюють логістику", – зазначив очільник міста.



"Попереднє рішення про обмеження премії директору департаменту ЖКГ Луцькради та 100% позбавлення премії керівник "Луцькспецкомунтрансу" було ефективним", – розповів Суспільному очільник міста.



Нагадаємо, два тижні тому Миколу Осіюка та Володимира Марценюка покарали фінансово через незадовільну боротьбу зі стихією. Двох чиновників позбавили премій за неналежне виконання своїх обов'язків.



Нині ж роботу комунальників міський голова не критикує. Каже: "Немає за що знімати премію". Зі слів Поліщука, посадовці виправилися та особисто контролюють роботу своїх працівників.



Нагадаємо, для прибирання снігу в місті в останні два дні залучили 60 одиниць техніки, з яких 21 спецавто – комунальна техніка. Ще 39 снігоочисних машин залучені за договорами оренди та на безоплатній основі. Розчищенням тротуарів у місті займається 11 спецмашин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міський головарозповів, що застосовувати покарання до чиновників, які відповідальні за розчищення обласного центру від снігу цього разу не буде.Про це Повідомляє Суспільне "Працюють цілодобово, сплять десь дві години та стараються зробити все, що є в наших силах. Контролюють, удосконалюють логістику", – зазначив очільник міста."Попереднє рішення про обмеження премії директору департаменту ЖКГ Луцькради та 100% позбавлення премії керівник "Луцькспецкомунтрансу" було ефективним", – розповів Суспільному очільник міста.Нагадаємо, два тижні томутапокарали фінансово через незадовільну боротьбу зі стихією. Двох чиновників позбавили премій за неналежне виконання своїх обов'язків.Нині ж роботу комунальників міський голова не критикує. Каже: "Немає за що знімати премію". Зі слів Поліщука, посадовці виправилися та особисто контролюють роботу своїх працівників.Нагадаємо, для прибирання снігу в місті в останні два дні залучили 60 одиниць техніки, з яких 21 спецавто – комунальна техніка. Ще 39 снігоочисних машин залучені за договорами оренди та на безоплатній основі. Розчищенням тротуарів у місті займається 11 спецмашин.

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