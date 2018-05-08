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У Німеччині за участь в Голокості судитимуть 100-річного охоронця концтабору

У Німеччині за участь в Голокості судитимуть 100-річного охоронця концтабору
У Німеччині судитимуть 100-річного охоронця концентраційного табору Заксенгаузен, якого звинувачують у причетності до вбивства майже 4 тисяч людей під час Голокосту.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись CNN.

За повідомленням прокуратури міста Нойруппін, федеральна земля Бранденбург, чоловікові інкримінується "свідоме та навмисне" сприяння вбивству в'язнів у концтаборі Заксенхаузен, розташованого в Оранієнбурзі, у період з січня 1942 по лютий 1945 року.

Звинувачення включають участь у розстрілі радянських військовополонених у 1942 році та сприяння вбивству в'язнів за допомогою отруйного газу Циклон Б, а також інших розстрілах та вбивства в'язнів шляхом підтримки жахливих умов утримування у концтаборі.

Попри вік у 100 років, судово-медична експертиза визнала чоловіка осудним і дозволила йому бути присутнім на судових засіданнях по кілька годин на день. Відповідно до німецького законодавства, ім'я підозрюваного не розголошується.

Концентраційний табір Заксенхаузен був створений в 1936 році. За увесь період його існування через Заксенхаузен пройшло близько 200 тисяч ув'язнених, понад 100 тисяч з яких загинули в цьому таборі. Окрім євреїв, у таборі утримувалися радянські військовополонені та представники українського націоналістичного руху, зокрема, Степан Бандера та його соратники.

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Теги: Німеччина, світ, суд, Голокост
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