У Німеччині за участь в Голокості судитимуть 100-річного охоронця концтабору





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За повідомленням прокуратури міста Нойруппін, федеральна земля Бранденбург, чоловікові інкримінується "свідоме та навмисне" сприяння вбивству в'язнів у концтаборі Заксенхаузен, розташованого в Оранієнбурзі, у період з січня 1942 по лютий 1945 року.



Звинувачення включають участь у розстрілі радянських військовополонених у 1942 році та сприяння вбивству в'язнів за допомогою отруйного газу Циклон Б, а також інших розстрілах та вбивства в'язнів шляхом підтримки жахливих умов утримування у концтаборі.



Попри вік у 100 років, судово-медична експертиза визнала чоловіка осудним і дозволила йому бути присутнім на судових засіданнях по кілька годин на день. Відповідно до німецького законодавства, ім'я підозрюваного не розголошується.



Концентраційний табір Заксенхаузен був створений в 1936 році. За увесь період його існування через Заксенхаузен пройшло близько 200 тисяч ув'язнених, понад 100 тисяч з яких загинули в цьому таборі. Окрім євреїв, у таборі утримувалися радянські військовополонені та представники українського націоналістичного руху, зокрема, Степан Бандера та його соратники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Німеччині судитимуть 100-річного охоронця концентраційного табору Заксенгаузен, якого звинувачують у причетності до вбивства майже 4 тисяч людей під час Голокосту.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись CNN.За повідомленням прокуратури міста Нойруппін, федеральна земля Бранденбург, чоловікові інкримінується "свідоме та навмисне" сприяння вбивству в'язнів у концтаборі Заксенхаузен, розташованого в Оранієнбурзі, у період з січня 1942 по лютий 1945 року.Звинувачення включають участь у розстрілі радянських військовополонених у 1942 році та сприяння вбивству в'язнів за допомогою отруйного газу Циклон Б, а також інших розстрілах та вбивства в'язнів шляхом підтримки жахливих умов утримування у концтаборі.Попри вік у 100 років, судово-медична експертиза визнала чоловіка осудним і дозволила йому бути присутнім на судових засіданнях по кілька годин на день. Відповідно до німецького законодавства, ім'я підозрюваного не розголошується.Концентраційний табір Заксенхаузен був створений в 1936 році. За увесь період його існування через Заксенхаузен пройшло близько 200 тисяч ув'язнених, понад 100 тисяч з яких загинули в цьому таборі. Окрім євреїв, у таборі утримувалися радянські військовополонені та представники українського націоналістичного руху, зокрема, Степан Бандера та його соратники.

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