У Німеччині за участь в Голокості судитимуть 100-річного охоронця концтабору
Сьогодні, 03:17
У Німеччині судитимуть 100-річного охоронця концентраційного табору Заксенгаузен, якого звинувачують у причетності до вбивства майже 4 тисяч людей під час Голокосту.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись CNN.
За повідомленням прокуратури міста Нойруппін, федеральна земля Бранденбург, чоловікові інкримінується "свідоме та навмисне" сприяння вбивству в'язнів у концтаборі Заксенхаузен, розташованого в Оранієнбурзі, у період з січня 1942 по лютий 1945 року.
Звинувачення включають участь у розстрілі радянських військовополонених у 1942 році та сприяння вбивству в'язнів за допомогою отруйного газу Циклон Б, а також інших розстрілах та вбивства в'язнів шляхом підтримки жахливих умов утримування у концтаборі.
Попри вік у 100 років, судово-медична експертиза визнала чоловіка осудним і дозволила йому бути присутнім на судових засіданнях по кілька годин на день. Відповідно до німецького законодавства, ім'я підозрюваного не розголошується.
Концентраційний табір Заксенхаузен був створений в 1936 році. За увесь період його існування через Заксенхаузен пройшло близько 200 тисяч ув'язнених, понад 100 тисяч з яких загинули в цьому таборі. Окрім євреїв, у таборі утримувалися радянські військовополонені та представники українського націоналістичного руху, зокрема, Степан Бандера та його соратники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись CNN.
За повідомленням прокуратури міста Нойруппін, федеральна земля Бранденбург, чоловікові інкримінується "свідоме та навмисне" сприяння вбивству в'язнів у концтаборі Заксенхаузен, розташованого в Оранієнбурзі, у період з січня 1942 по лютий 1945 року.
Звинувачення включають участь у розстрілі радянських військовополонених у 1942 році та сприяння вбивству в'язнів за допомогою отруйного газу Циклон Б, а також інших розстрілах та вбивства в'язнів шляхом підтримки жахливих умов утримування у концтаборі.
Попри вік у 100 років, судово-медична експертиза визнала чоловіка осудним і дозволила йому бути присутнім на судових засіданнях по кілька годин на день. Відповідно до німецького законодавства, ім'я підозрюваного не розголошується.
Концентраційний табір Заксенхаузен був створений в 1936 році. За увесь період його існування через Заксенхаузен пройшло близько 200 тисяч ув'язнених, понад 100 тисяч з яких загинули в цьому таборі. Окрім євреїв, у таборі утримувалися радянські військовополонені та представники українського націоналістичного руху, зокрема, Степан Бандера та його соратники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Німеччині за участь в Голокості судитимуть 100-річного охоронця концтабору
Сьогодні, 03:17
У Тернополі жінка обкрадала людей під час богослужінь в храмах
Сьогодні, 01:13